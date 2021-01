Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (25.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei JENOPTIK habe der neuerliche Lockdown bisher kaum Bremsspuren im Geschäft hinterlassen. Die Planvorgaben für 2020 dürfte der Technologiekonzern erreicht haben. Ab dem laufenden Jahr könnten sich Anleger auf spürbare operative Verbesserungen einstellen. Die Aktie stehe vor einem Kaufsignal."Bisher ist wenig davon zu spüren", habe Finanzvorstand Hans-Dieter Schumacher im Interview der "Börsen-Zeitung" gesagt. "Nach dem Lockdown im Frühjahr 2020, der uns deutlich getroffen hat, gab es eine kräftige Erholung, die sich bis jetzt nicht sonderlich verlangsamt hat."Die im Oktober angepassten Jahresziele für 2020 sollten erreicht worden sein. Der Umsatz dürfte bis zu 13 Prozent unter dem Vorjahreswert von 855 Millionen Euro herauskommen. Die adjustierte EBITDA-Marge werde am oberen Ende der bisher prognostizierten Spanne von 14,5 bis 15,0 Prozent gesehen.Doch die Talsohle scheine durchschritten. 2020 sei abgehakt. Vor allem die Profitabilität des Konzerns dürfte nun wieder deutlich anziehen. 2021 peile JENOPTIK laut Schumacher an, das mittelfristige und ursprünglich für 2022 anvisierte Ziel von 16 Prozent bei der EBITDA-Marge zu erreichen.Trioptics entwickle und produziere optische Mess- und Fertigungssysteme, mit denen die Kunden die Qualitätskontrolle bei der Produktion von Linsen, Objektiven und Kameramodulen vereinfachen könnten. Die Lösungen der Norddeutschen seien vor allem bei der Kontrolle von den kleinen Kameras für Smartphones stark nachgefragt. 2019 habe Trioptics bei 80 Millionen Euro Umsatz eine starke EBITDA-Marge von 27 Prozent erzielt.Im laufenden Geschäftsjahr sollten sich bei JENOPTIK bei wieder steigenden Umsätzen auch die Margen spürbar verbessern. Frische Zahlen gebe es offiziell am 10. Februar. In Finanzkreisen sei zu hören, dass der Finanzchef derzeit auch eine neue mittelfristige Prognose ausarbeite.Bei Pfeiffer Vacuum habe man zuletzt gesehen, wie ein passender mittelfristiger Ausblick die Investoren überzeugen und die Aktie antreiben könne. Mit dem Sprung über das Verlaufshoch bei 26,26 Euro würde ein Kaufsignal mit Ziel 29,20 Euro generiert. Für die Analysten von Warburg Research zählen die Papiere zu den "Best-Ideas 2021" würden. Sie würden die Aktie mit Kursziel 29,50 Euro zum Kauf empfehlen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot auf einen positiven Newsflow und steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 25.01.2021)