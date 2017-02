Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

18,095 EUR +0,75% (07.02.2017, 18:55)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den fünf Sparten Optical Systems, Healthcare & Industry, Automotive, Traffic Solutions und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.500 Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz von rund 670 Mio. Euro. (07.02.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dirk Schlamp von der DZ BANK:Dirk Schlamp, Aktienanalyst von der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Eckdaten für 2016 weiterhin zum Kauf der Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN).Das Unternehmen habe seine Dynamik in Q4 beschleunigt, so der Analyst. Die Ergebnisse seien alles in allem erfreulich ausgefallen und würden den positiven Geschäftsverlauf unterstreichen. Der Analyst sehe JENOPTIK weiter auf Kurs und habe seine Gewinnprognosen angehoben.Dirk Schlamp, Aktienanalyst von der DZ BANK, hat den fairen Wert für die JENOPTIK-Aktie von 18,00 auf 21,00 Euro erhöht und sein Votum bei "kaufen" belassen. (Analyse vom 07.02.2017)XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:18,10 EUR +0,50% (07.02.2017, 17:35)