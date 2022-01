Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze JD.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

59,00 EUR +5,92% (06.01.2022, 21:39)



NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

66,82 USD +6,03% (06.01.2022, 21:29)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (06.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.Hochbewertete US-Wachstumsaktien im NASDAQ 100 seien nach den FED-Protokollen zur Wochenmitte mächtig unter Druck gekommen und auch am heutigen Donnerstag kämen Highflyer wie AMD, QUALCOMM oder Tesla nicht aus dem Knick. Blicke man dagegen auf ihre chinesischen Kollegen, ergebe sich ein ganz anderes Bild.So führe die Aktie von Pinduoduo heute den NASDAQ 100 mit einem Kursgewinn von 9,5% an. Zweitplatzierter im technologielastigen US-Index sei das Papier von JD.com mit einem Zugewinn von 6%.Aufgrund der teuer bewerteten Wachstumsaussichten der US-Highflyer schienen sich viele Anleger jetzt nach günstigen Alternativen umzusehen und würden bei den China-Aktien fündig. BAIDU sei beispielsweise nur mit einem 2022er-KGV von 16 bewertet. JD.com sei da mit einem 2022er-KGV von 29 schon teurer und bei Pinduoduo komme mit einem 2022er-KGV von 37 noch einmal eine Schippe drauf.Verglichen mit dem Durchschnitt der im NASDAQ 100 gelisteten Unternehmen (2022er-KGV von 31) würden allerdings auch die etwas höheren Bewertungen noch sehr günstig erscheinen - insbesondere, wenn man mit einbeziehe, dass die Analysten von JD.com einen Gewinnanstieg von 35% und von Pinduoduo sogar von 67% im laufenden Jahr erwarten würden. Denn damit könne der NASDAQ-Durchschnitt bei Weitem nicht mithalten.Die heutigen Zugewinne von JD.com, Pinduoduo und BAIDU seien beeindruckend. Nehme man aber etwas Abstand, seien sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Alle genannten chinesischen Tech-Werte würden sich noch immer in einem brutalen Abwärtstrend befinden."Der Aktionär" rate daher grundsätzlich dazu, derzeit höchstens in Einzelfällen und nur mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren, da eine nachhaltige Trendwende bei China-Aktien mit Tech-Bezug bislang nicht in Sicht sei. Aktuell stehe z.B. die Aktie von JD.com als Alibaba-Alternative auf der Empfehlungsliste, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2022)Hinweis: