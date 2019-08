Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

26,50 EUR -3,64% (14.08.2019, 15:20)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

29,80 USD -2,80% (14.08.2019, 15:21, vorbörslich)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (14.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Analyst James Lee von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse bringt James Lee, Analyst beim Investmenthaus Mizuho Securities USA, weiterhin eine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) zum Ausdruck.JD.com Inc. habe im zweiten Quartal eine starke operative Marge erzielt. Positive Einmaleffekte im Hinblick auf die Mehrwertsteuer und eine höhere Auslastung der Logistikkapazitäten bei einer gleichzeitig strikten Kostenkontrolle hätten dazu beigetragen.Allerdings plane das Management steigende Investitionen. Die Analysten von Mizuho Securities USA rechnen daher mit sinkenden Margen. In der zweiten Jahreshälfte könnte sich die Nettomarge auf 0,9% verringern.In ihrer JD.com-Aktienanalyse halten die Analysten von Mizuho Securities USA am "neutral"-Rating fest, erhöhen aber das Kursziel von 28,00 auf 31,00 USD.Börsenplätze JD.com-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs JD.com-Aktie:26,90 EUR +0,37% (14.08.2019, 13:56)