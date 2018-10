Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

20,57 EUR -3,29% (17.10.2018, 17:24)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

23,74 USD -3,61% (17.10.2018, 17:25)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen.

Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Analyst Shyam Patil von Susquehanna Financial:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Shyam Patil, Analyst vom Investmenthaus Susquehanna Financial, seine neutrale Haltung hinsichtlich der Aktien von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD).Um den jüngsten Marktentwicklungen und den Investitionsplänen von JD.com Inc. Rechnung zu tragen seien die Gewinnprojektionen nach unten korrigiert worden.Analyst Shyam Patil geht für das Geschäftsjahr 2018 nur noch von einem Umsatzwachstum von 27% aus. Zuvor sei ein Zuwachs von 29% unterstellt worden.In ihrer JD.com-Aktienanalyse stufen die Analysten von Susquehanna Financial den Titel unverändert mit "neutral" ein und reduzieren das Kursziel von 30,00 auf 25,00 USD.