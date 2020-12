Börsenplätze JD.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

69,20 EUR -1,42% (07.12.2020, 16:49)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

83,64 USD -1,82% (07.12.2020, 16:39)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (07.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Es sei die Antwort auf Kryptowährungen wie Bitcoin und Facebooks Libra-Vorstoß: eine digitale Staatswährung. China nehme eine Vorreiterrolle ein und erprobe seit Monaten einen E-Yuan in der Praxis. Nun werde der China-Coin erstmals auch auf einer Onlineshopping-Plattform getestet. Das große Los habe ein Alibaba-Rivale gezogen.JD.com, Chinas zweitgrößter Online-Shopping-Anbieter, beginne diesen Monat ein Pilotprojekt. Dabei würden nach Unternehmensangaben die Kunden mit dem digitalen Yuan bezahlen. Dafür würden 100.000 digitale Gutscheine im Gesamtwert von 20 Mio. Yuan verteilt. Das entspreche gut 2,5 Mio. Euro.Was nach einer großen Sache klinge, sei eigentlich nur ein weiterer Schritt für das E-Yuan-Projekt: Insgesamt seien bereits vier Millionen Zahlungen im Gesamtwert von mehr als 250 Mio. Euro abgewickelt worden. Z.B. seien Gutscheine an Bürger verteilt worden, die damit in bestimmten Läden hätten einkaufen können. Diesen Monat werde nun also erstmals weltweit auch in einem Online-Shop mit der digitalen Staatswährung bezahlt werden.Die JD.com-Aktie bleibt eine klare AKTIONÄR-Empfehlung, so der Experte Lars Friedrich. (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link