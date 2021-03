NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Ticker-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (11.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Ticker-Symbol: JD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.JD.com habe hervorragende Q4-Zahlen gemeldet. Die jährlich aktiven Kunden seien um 30% angestiegen. Der Umsatz und das Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick sei gut gewesen. Vorbörslich habe der Wert 6% im Plus notiert. Die JD.com-Aktie könnte jetzt wieder an Fahrt gewinnen und in Richtung der 100-USD-Marke laufen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:79,40 EUR +5,87% (11.03.2021, 15:15)