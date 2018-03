Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

34,70 EUR -0,37% (06.03.2018, 16:58)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

42,92 USD -0,16% (06.03.2018, 17:01)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen.

JD.com Inc. habe einen gemischt ausgefallenen Quartalsbericht veröffentlicht. Die Q1-Guidance sei im Rahmen der Erwartungen geblieben, was die Umsatzentwicklung angehe. Der Margenausblick für 2018 sehe dagegen etwas schwach aus.Die Analysten von Benchmark Company halten angesichts der Erwartung einer soliden Umsatzentwicklung an der positiven Einschätzung der JD.com-Aktie fest. Im Verlauf der Zeit sollte es auch auf der Margenebene zu Verbesserungen kommen, so der Analyst Fawne Jiang.In ihrer JD.com-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Benchmark Company das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 52,00 USD.