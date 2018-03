Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (02.03.2018/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Direktvertriebsunternehmens JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Die Zahlen des chienischen Unternehmens für das vierte Quartal 2017 hätten enttäuscht. Der harte Konkurrenzkampf mit Alibaba setze dem Online-Händler zu. Die Aktie reagiere auf die schlechten Zahlen mit deutlichen Kursverlusten.Langfristig sollte JD.com den Sprung in die schwarzen Zahlen schaffen - insbesondere solange der Anteilseigner Tencent beim Investieren helfe. Zudem biete der chinesische Markt genug Platz für mehr als einen großen Versandhändler. Insgesamt solle der Markt von 2016 bis 2019 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16 Prozent zulegen.Angesichts dieses Wachstumspotenzials rate "Der Aktionär" die Gewinne laufen zu lassen und den seit der Erstempfehlung angehobenen Stopp bei 32 Euro zu beachten, so Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2018)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:34,75 EUR -7,67% (02.03.2018, 16:21)