Euronext Paris-Aktienkurs JCDecaux-Aktie:

15,55 EUR -0,26% (19.08.2020, 09:40)



ISIN JCDecaux-Aktie:

FR0000077919



WKN JCDecaux-Aktie:

578972

Ticker-Symbol JCDecaux-Aktie:

DCS



Euronext - Paris Ticker-Symbol JCDecaux-Aktie:

DEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol JCDecaux-Aktie:

JCDXF



Kurzprofil JCDecaux SA:



JCDecaux (ISIN: FR0000077919, WKN: 578972, Ticker-Symbol: DCS, EN Paris: DEC, Nasdaq OTC-Symbol: JCDXF) ist ein international tätiges Unternehmen mit Firmensitz in Neuilly-sur-Seine bei Paris. JCDecaux hat das sich auf Außenwerbung und Stadtmöbel für die Außenwerbung spezialisiert. JCDecaux ist an der Pariser Börse Euronext notiert und weltweit eines der größten Außenwerbungsunternehmen. (19.08.2020/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - JCDecaux-Aktienanalyse von Analysten Sarah Simon und Robert Berg von der Privatbank Berenberg:Sarah Simon und Robert Berg, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG), senken aber das Kursziel von 23 auf 20 Euro.Das zweite Quartal des Außenwerbespezialisten sei schlechter als erwartet verlaufen, doch die Kostensenkungen seien höher als gedacht ausgefallen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Hinzu kämen die solide Bilanz und der Status als globale Nummer eins, der es dem französischen Unternehmen ermöglichen sollte, langfristig stärker zu wachsen als die Konkurrenz.Sarah Simon und Robert Berg, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die JCDecaux-Aktie bestätigt und das Kursziel von 23 auf 20 Euro reduziert. (Analyse vom 19.08.2020)Börsenplätze JCDecaux-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JCDecaux-Aktie:15,57 EUR -0,26% (18.08.2020, 22:26)