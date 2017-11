Tradegate-Aktienkurs JA Solar Holdings-Aktie:

5,90 Euro +0,02% (16.11.2017, 13:53)



Nasdaq-Aktienkurs JA Solar Holdings-Aktie:

USD 6,95 -0,14% (16.11.2017, 17:57)



ISIN JA Solar Holdings-Aktie:

US4660902069



WKN JA Solar Holdings-Aktie:

A1J87E



Ticker Symbol JA Solar Holdings-Aktie Deutschland:

YI2A



Nasdaq Ticker-Symbol JA Solar Holdings-Aktie:

JASO



Kurzprofil JA Solar Holdings Co.:



JA Solar Holdings Co. (ISIN: US4660902069, WKN: A1J87E, Ticker-Symbol: YI2A, Nasdaq-Symbol: JASO) ist ein Entwickler, Produzent und Vermarkter von Photovoltaikprodukten. Die Hälfte des Umsatzes entfällt auf China. Die Produktpalette umfasst vor allem Solarzellen und Module.

(16.11.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - JA Solar Holdings-Aktienanalyse von Analyst Gordon Johnson von Axiom Capital:Aktienanalyst Gordon Johnson vom Investmenthaus Axiom Capital empfiehlt die Aktien von JA Solar Holdings Co. (ISIN: US4660902069, WKN: A1J87E, Ticker-Symbol: YI2A, Nasdaq-Symbol: JASO) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu verkaufen.Die Analysten von Axiom Capital befürchten, dass der Kapitalverzehr bei JA Solar Holdings Co. Turbulenzen bedeuten könnte. Im ersten oder zweiten Quartal des kommenden Jahres könnte dem Unternehmen das Geld ausgehen, wenn der Cash Burn im derzeitigen Tempo weitergehe.Analyst Gordon Johnson ist der Auffassung, dass sich JA Solar Holdings auf dünnem Eis bewege, falls es nicht zu einer Übernahme oder einem Rückzug von der Börse komme.Die Analysten von Axiom Capital stufen in ihrer JA Solar Holdings-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sell" ein.Frankfurt-Aktienkurs JA Solar Holdings-Aktie:5,97 Euro -0,25% (16.11.2017, 16:59)