- Eine Koalition zwischen Rechtsextremen und Konservativen, die ihre teuren und mit der finanziellen Lage Italiens unvereinbaren Wahlversprechen nicht umsetzen würde.

- Eine große Koalition zwischen proeuropäischen Parteien. In den Prognosen hänge dieses Szenario jedoch am seidenen Faden, da es auf die Verteilung der Parlamentssitze ankomme.



Das italienische Wahlsystem mit seiner Mischung aus Verhältnis- und Mehrheitswahl mache den Wahlausgang unberechenbar. Edmond de Rothschild Asset Management habe italienische Staatsanleihen daher untergewichtet.



Auch Deutschland stehe vor einer wichtigen politischen Entscheidung, die die Märkte destabilisieren könnte: Noch bis zum 2. März 2018 könnten die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der CDU/CSU von Angela Merkel abstimmen. Deren 1.000 Delegierte hätten dem Vertrag bereits am 26. Februar 2018 fast einstimmig zugestimmt: Umfragen zufolge würden jedoch nur 56 Prozent der SPD-Anhänger für eine Neuauflage der Großen Koalition votieren. Das Ergebnis der Abstimmung werde am 4. März 2018 bekanntgegeben. Ein "Ja" der SPD würde den Weg zur Regierungsbildung freimachen. Stimmen die SPD-Mitglieder hingegen mit "Nein", würde die politische Instabilität in Deutschland die Pläne der SPD und des französischen Präsidenten für eine tiefere Integration der Eurozone gefährden. In diesem Fall würden wohl die Staatsanleihen aus den europäischen Peripherieländern unter Druck geraten.



Zusammen könnten diese beiden ausschlaggebenden Ereignisse zur Volatilität führen. Diese könnte wiederum auch Chancen schaffen, die Anleger im richtigen Moment ergreifen müssten. Um rechtzeitig investieren zu können, halte Edmond de Rothschild Asset Management deshalb Barreserven zurück. (02.03.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Märkte reagieren übermütig auf das gute wirtschaftliche Umfeld und achten kaum auf die politischen Risiken in Italien und Deutschland, kommentiert François Raynaud, Asset Allocation & Sovereign Debt Manager bei Edmond de Rothschild Asset Management, die aktuelle politische Situation in Deutschland und Italien.Die Kredit-Spreads zwischen italienischen und deutschen zehnjährigen Anleihen hätten sich seit Anfang des Jahres 2018 um 30 Basispunkte verringert. In Anbetracht der Wahlen in Italien und der Mitgliederabstimmung der SPD über eine Große Koalition rate Edmond de Rothschild Asset Management zu Vorsicht.