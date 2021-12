Wird er in der Lage sein, eingefahrene Strukturen dauerhaft zu verändern?



De Astis: Die Anwesenheit von Draghi auch im Jahr 2022 könnte die operativen Leitlinien des italienischen Aufbauplans PNRR prägen, die dann auch nach den Parlamentswahlen im Jahr 2023 beibehalten werden könnten. Damit wäre eine Roadmap festgelegt, deren Entwicklung im Moment noch im Gange ist.



Welche Umstrukturierungen oder Reformen erwarten Sie hier?



De Astis: Zahlreiche Reformen, die von der Justiz über das Steuerwesen, den Vergabekodex und das Wettbewerbsrecht bis hin zur Definition der Governance des gesamten PNRR-Plans reichen.



Welche Erwartungen haben Sie in Bezug auf die Investitionstätigkeit?



De Astis: Investitionen sind der wichtigste Motor des PNRR-Plans, und zwar innerhalb der beiden thematischen Stränge "Green" und "Digitalisierung". Auf diese Weise wird die enorme Liquidität, die die EZB zur Verfügung stellt, auch in der Realwirtschaft wirksam.



In welchen Bereichen wird sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit Italiens voraussichtlich verbessern?



De Astis: Der Reformplan - und hier insbesondere die Justizreform - trägt dazu bei, Italien zuverlässiger und auch für globale Investoren verständlicher zu machen. Ein Italien mit stärkerer Digitalisierung und weniger regulatorischen Engpässen verschiedenster Art wäre in der Lage, das in den letzten Jahren nicht ausgeschöpfte Potenzial zu nutzen. Ein erstes Beispiel zeigte sich bereits im Jahr 2021. Das starke BIP-Wachstum ist zum einen sicher das Ergebnis der Erholung nach der Pandemie. Es ist aber auch ein erstes Anzeichen dafür, dass bislang nicht ausgeschöpftes Potenzial aktiviert wurde. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass das Wachstum Italiens im Jahr 2021 das der gesamten Eurozone um über einen Prozentpunkt übertreffen könnte.



Die Stabilität Italiens ist auch mit den Ankaufprogrammen der Europäischen Zentralbank verbunden. Welche Folgen erwarten Sie diesbezüglich mit dem Auslaufen des Pandemie-Notfallankaufprogramms PEPP?



De Astis: Die EZB wird wahrscheinlich weiterhin für expansive Rahmenbedingungen sorgen, indem sie einen Teil des PEPP in das Asset Purchase Programm APP umwandelt und darüber hinaus den Zeitrahmen für die Reinvestition verlängert, der zurzeit für Anleihen, die im Rahmen des PEPP gekauft wurden, noch bis Ende 2023 geht. Außerdem scheint die EZB die Absicht zu haben, die Zinssätze im Jahr 2022 nicht anzuheben. In jedem Fall sollte das Auslaufen des PEPP im März 2022 nicht so verstanden werden, dass das Programm für immer beendet ist, sondern dass es vielmehr in Bereitschaft steht, um im Bedarfsfall wieder aufgenommen zu werden. Folglich könnte die geringere QE-Dosis, die sich aus dem Auslaufen des PEPP ergibt, für Italien in der Tat vernachlässigbare Auswirkungen haben, solange ein Rahmen politischer Stabilität und die Verlässlichkeit bei der Umsetzung des PNRR bestätigt werden.



Was können demzufolge Aktienanleger im Jahr 2022 erwarten?



De Astis: Die ersten Monate des Jahres dürften weltweit volatiler sein, da sich einige Zentralbanken, wie etwa die FED, stärker auf die Bekämpfung der hohen Inflation konzentrieren werden. Zwischen dem ersten und dem zweiten Quartal könnte sich die Nachfrage jedoch unter dem Einfluss der hohen Inflation verlangsamen, dann würden die erwarteten Zinserhöhungen möglicherweise niedriger ausfallen, um das Wachstum nicht übermäßig zu belasten. In diesem Zusammenhang könnten die Aktienmärkte ab diesem Zeitpunkt eine entscheidende Erholung verzeichnen. (21.12.2021/ac/a/m)





