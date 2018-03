Lösungen für die Vielzahl struktureller Probleme dürfte die neue Regierung kaum anbieten. Die mannigfaltigen Schwierigkeiten in Italien würden sich in der Produktivitätskennziffer spiegeln, die seit der Einführung des Euro kaum gestiegen sei. Ohne Effizienzzuwächse würden aber bereits moderate Reallohnsteigerungen zu höheren Lohnstückkosten führen, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit belasten würden. Die Produktivitätsschwäche ließe sich nicht mit einer eigenen Währung bekämpfen. Die eurofeindlichen Positionen der M5S seien deswegen keine Lösung für Italien. Sinnvoller wäre es, das (berufliche) Bildungssystem zu verbessern, Innovationen zu fördern, die Effizienz der Verwaltung und des Rechtssystems zu erhöhen sowie weitere Reformen am Arbeitsmarkt vorzunehmen.



Investitionen in die überalterte Infrastruktur sollten vorangetrieben werden. Darüber hinaus werde Italien durch die grassierende organisierte Kriminalität und die ökonomische Spaltung zwischen Nord und Süd behindert. All diese Themen seien im Wahlkampf zu wenig thematisiert worden. Ohne einen Kurswechsel werde das Land weiterhin unterdurchschnittlich expandieren. Der Abstand zum Rest Europas habe in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf habe 2017 mit rund 28.000 Euro bereits gut 11.000 Euro unter dem deutschen Niveau gelegen.



Trotz eines hervorragenden Konsum- und Geschäftsklimas dürfte das Bruttoinlandsprodukt 2018 wie im Vorjahr um nur 1,5% zulegen, während die Eurozone in diesem Jahr voraussichtlich 2% (2017: 2,5%) erreiche. Leicht unterdurchschnittlich würden zurzeit die privaten Konsumausgaben wachsen. Erfreulich sei, dass die Investitionen angesprungen seien. Die Ausrüstungen hätten im vergangenen Jahr um über 8% zugenommen. Positiv hätten sich neben der anziehenden Konjunktur hier die verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten für Kapitalgüter und Fahrzeuge sowie der PlanIndustrie 4.0 ausgewirkt.



Die Bautätigkeit erhole sich zögerlich. Aufgrund der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig kaum steigenden Realeinkommen würden vielen Italienern die Mittel und das Vertrauen fehlen, in Wohnimmobilien zu investieren. Immerhin hätten sich zuletzt die Wohnungsbaugenehmigungen von niedrigem Niveau aus erholt. Noch weniger Dynamik weise der Nichtwohnungsbau auf, der bislang von der schwierigen Finanzlage der öffentlichen Gebietskörperschaften und der Zurückhaltung der Unternehmen gebremst werde. (06.03.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Ergebnis der italienischen Parlamentswahlen vom 4. März wird die Regierungsbildung erschweren, so die Analysten der Helaba.Keines der politischen Lager und großen Parteien habe eine Mehrheit erlangt. Eine Beteiligung der Protestbewegung MoVimente 5 Stelle (M5S) bzw. der rechtspopulistischen Lega an der neuen Regierung sei nicht auszuschließen. In diesem Falle würde Italien zu einem schwierigen europäischen Partner. Strukturreformen im Land wären dann kaum zu erwarten. Ministerpräsident Paolo Gentiloni, der sich in der bisherigen Regierung viel Vertrauen erworben habe, dürfte vorerst im Amt bleiben. Auch Neuwahlen seien aus jetziger Sicht nicht auszuschließen.