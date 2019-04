Zwar hätten China und die Türkei gegen diese neue Regelung protestiert, aber die Analysten seien skeptisch, ob man offen gegen die US-Bestimmungen verstoßen werde. Bei der Türkei liege das unter anderem daran, dass private Unternehmen nicht das Risiko eingehen wollten, bei einem Verstoß gegen die US-Sanktionen in US-Gerichtsverfahren mit Haftandrohung verwickelt zu werden. Das Gleiche würden die Analysten für Indien und Japan erwarten. In China dürften die laufenden Verhandlungen über die Handelsbeziehungen mit den USA die Regierung davon abhalten, das Importverbot gänzlich zu ignorieren.



Iran sei durch jahrzehntelange Erfahrung geübt darin, Sanktionen zu umgehen. Die derzeitigen Ausfuhren dürften daher sicher nicht - wie von den USA angestrebt - auf Null sinken, aber dennoch sei mit einer empfindlichen Reduktion der Ölexporte auf deutlich unter 1 Mio. Barrel/Tag zu rechnen.



Werde die OPEC dieses reduzierte Ölangebot kompensieren können und wollen? Gemäß der amerikanischen Energieagentur EIA sei die OPEC in der Lage, ihr Angebot kurzfristig um 1,9 Mio. Barrel/Tag zu erhöhen. Angesichts des gestiegenen Ölpreises sei es zudem besonders attraktiv, die Einnahmen durch eine höhere Förderung zu steigern. Daher dürfte es den Kartellmitgliedern schwerfallen, sich beim nächsten Treffen am 25. Juni auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Gegen einen nachhaltigen Preisanstieg spreche auch die Entwicklung der Ölförderung in den USA. Allein in den letzten zwölf Monaten sei es der US-Fracking-Industrie gelungen, 1,2 Mio. Barrel/Tag mehr aus dem Boden zu holen.



Und dann sei da noch die Konjunktur. Vieles sieht danach aus, dass wir uns insbesondere in den USA im späten Stadium des Konjunkturzyklus befinden und der Aufschwung in absehbarer Zeit zu einem Ende kommt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Dies impliziere weniger Ölnachfrage und würde auf eine weniger disziplinierte OPEC bzw. auf ein relativ hohes Ölangebot stoßen.



Was sei schließlich mit der Straße von Hormus? Könnte eine Blockade dieser Meerenge den Ölpreis auf beispielsweise 100 US-Dollar/Barrel katapultieren? Die Straße von Hormus werde in erster Linie von Saudi-Arabien, Iran, den Vereinigte Arabischen Emiraten sowie Kuwait und dem Irak genutzt. Jeden Tag werde hier rund 30% des über den Seeweg transportierten Rohöls durchgeschleust. Insofern laute die Antwort: Ja, eine Preisexplosion wäre bei einer Blockade auf jeden Fall zu erwarten. Aber: Eine derartige Blockade durch den Iran sei unwahrscheinlich, denn Teheran sei selber auf die Passierbarkeit dieses Seewegs angewiesen, um Ölprodukte zu importieren. Außerdem würde dies das ohnehin äußerst angespannte Verhältnis zwischen dem Iran und Saudi-Arabien erheblich belasten.



Auch wenn sich zunächst die Ölpreisrally noch fortsetzen dürfte, würden die Analysten angesichts der zu erwartenden OPEC-Reaktionen, den weiteren Bohraktivitäten in den USA und einer sich abschwächenden Konjunktur bei der Prognose fallender Preise bleiben. Die Freude über die höheren Preise dürfte daher bei den ölproduzierenden Länder nur von kurzer Dauer sein. (25.04.2019/ac/a/m)





