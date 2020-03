Börsenplätze Iovance Biotherapeutics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Iovance Biotherapeutics-Aktie:

32,80 EUR 0,00% (05.03.2020, 14:41)



Nasdaq-Aktienkurs Iovance Biotherapeutics-Aktie:

36,39 USD +1,68% (04.03.2020, 22:00)



ISIN Iovance Biotherapeutics-Aktie:

US4622601007



WKN Iovance Biotherapeutics-Aktie:

A2DT49



Ticker-Symbol Iovance Biotherapeutics-Aktie:

2LB



Nasdaq Ticker-Symbol Iovance Biotherapeutics-Aktie:

IOVA



Kurzprofil Iovance Biotherapeutics Inc:



Iovance Biotherapeutics Inc (ISIN: US4622601007, WKN: A2DT49, Ticker-Symbol: 2LB, NASDAQ-Symbol: IOVA), ehemals Lion Biotechnologies, Inc., ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Krebsimmuntherapieprodukten, die die Kraft des eigenen Immunsystems eines Patienten nutzen sollen, um Krebszellen zu vernichten. Das führende Programm des Unternehmens ist eine adoptive Zelltherapie mit tumorinfiltrierenden Lymphozyten, d.h. T-Zellen, die aus Patiententumoren gewonnen werden, zur Behandlung von metastasierendem Melanom. (05.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Iovance Biotherapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Iovance Biotherapeutics Inc. (ISIN: US4622601007, WKN: A2DT49, Ticker-Symbol: 2LB, NASDAQ-Symbol: IOVA) unter die Lupe.Seit dem Aufkochen frischer Übernahmegerüchte in der vergangenen Handelswoche strebe die Iovance-Aktie immer weiter nach oben. Auch die Analysten hätten zu einer potenziellen Übernahme Stellung bezogen und teilweise ihre Kursziele für den Biotech-Wert angepasst.Das Übernahmekarussell im Biotech-Sektor scheine wieder so richtig Fahrt aufzunehmen. Gilead wolle sich den Krebsspezialisten Forty Seven einverleiben, Thermo Fisher Scientific greife inzwischen offiziell nach dem deutschen Diagnostik-Player QIAGEN. Doch damit nicht genug: Mit Iovance Biotherapeutics prüfe laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ein weiteres Biotech-Unternehmen einen Verkauf.Cowen habe sich nach den Gerüchten geäußert. Im Falle einer Übernahme könne Iovance vier bis sechs Milliarden Dollar wert sein. Stifel habe den japanischen Pharma-Konzern Takeda und die Biotech-Gesellschaft Gilead als potenziellen Käufer ins Spiel gebracht.Ob es zu einer Übernahme komme, stehe in den Sternen. "Der Aktionär" könne sich jedoch eine Transaktion sehr gut vorstellen, Iovance würde zu einigen Pipelines von großen Pharma- oder Biotech-Unternehmen passen. Gilead mache durchaus Sinn. An der Börse werde ebenfalls bereits auf einen Deal spekuliert.Wer investiert ist, bleibt dabei und setzt auf dieses Szenario, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu der Iovance Biotherapeutics-Aktie. Das Kursplus seit Erstempfehlung betrage inzwischen satte 110 Prozent. (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link