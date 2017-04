Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

8,22 Euro -1,92% (13.04.2017, 15:25)



Nasdaq-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

USD 8,81 -1,29% (13.04.2017, 15:37)



ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



Nasdaq Ticker Symbol BlackBerry-Aktie: BBRY



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) ist ein kanadischer Smartphone- und Tablet-Hersteller. BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada.

(13.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten Todd Coupland von CIBC World Markets:Todd Coupland, Aktienanalyst von CIBC World Markets, erwartet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) nunmehr eine neutrale Entwicklung des Aktienkurses.Ein Streit mit QUALCOMM über zuviel gezahlte Royalties habe BlackBerry Ltd. einen Sieg errungen. Ein Schiedsgericht habe eine Rückzahlung von mindestens 815 Mio. USD angeordnet.Die Analysten von CIBC World Markets geben aber zu bedenken, dass Investoren Beweise für ein Wachstum in den Bereichen Enterprise Device Management und im Autosektor abwarten sollten.In ihrer BlackBerry-Aktienanalyse stufen die Experten von Oppenheimer den Titel von "underperformer" auf "neutral" hoch und setzen das Kursziel von 8,00 auf 10,00 USD herauf.Stuttgart-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:8,30 Euro -0,90% (13.04.2017, 15:31)