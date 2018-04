Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Finanzmärkte bereits zwischen die Fronten des Handelskriegs geraten sind, werden sie nun auch zu Gefangenen des eskalierenden Syrienkonflikts, so Igor de Maack, Fondsmanager und Sprecher von DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers.Trotz des noch immer volatilen Umfelds würden die Investoren einen kühlen Kopf behalten. Der französische Leitindex CAC 40 befinde sich in seiner unter Wiederanlage von Dividenden berechneten Version wieder im Aufwärtsmodus, und der italienische Footsie Mib bringe es gar auf ein Plus von nahezu 7%. Auf Sektorebene seien Versorgertitel wieder stärker gefragt, angeschoben von der Erholung des CO2-Preises (der sich seit Jahresbeginn fast verzweifacht habe) und den Kostensenkungsprogrammen, die für eine Verbesserung der freien Cashflows sorgen würden.Einzelne Emittenten wie der italienische Energiekonzern ENEL hätten ehrgeizige Projekte angestoßen, vor allem auf den Gebieten der erneuerbaren Energien, der Digitalisierung der Netze, der Umstellung der Fuhrparks auf Elektromobilität oder der Verteilung auf der letzten Meile. In gesamtwirtschaftlicher Hinsicht seien keine größeren Veränderungen gegenüber den vergangenen Wochen zu verzeichnen. Bei den schwächelnden Kennzahlen könnte es sich um ein vorübergehendes Phänomen handeln. Nun bleibe auf einen starken Auftakt der Quartalssaison zu hoffen, da einige große europäische Konzerne (Carrefour, Sodexo) bereits enttäuscht oder Gewinnwarnungen ausgegeben hätten. Dieses Thema werde wie schon 2017 den Ausschlag für den Verlauf der amerikanischen wie der europäischen Börsenindices geben. (18.04.2018/ac/a/m)