Durch die Einteilung des breiten Universums thematischer Strategien in Kategorien würden sich die Portfoliobausteine in einem sinnvollen Kontext analysieren lassen. Dabei seien vier weit gefasste Kategorien ermittelt worden: "Demografie und soziale Veränderungen", "Technologische Veränderungen", "Geopolitische Veränderungen" und "Umweltbelastungen". Die Kategorien seien wichtig, um das "Risiko" für einen kommenden Zeitraum einzuschätzen. Es sei unwahrscheinlich, dass sich alle vier Kategorien über einen bestimmten Zeitraum hinweg gleich gut entwickeln würden - hingegen sei es wahrscheinlicher, dass beispielsweise Strategien zu "technologischen Veränderungen" aufgrund der Marktbedingungen stärker begünstigt würden. Eine zukünftige Periode könnte zum Beispiel für "Demografie und soziale Veränderungen" günstiger ausfallen. Ein Portfolio, das sich ausschließlich aus "technologiefokussierten" thematischen Strategien zusammensetze, sei gegenüber veränderlichen Marktbedingungen weniger widerstandsfähig als ein Portfolio, das eine Diversifizierung über den Technologiebereich hinweg anstrebe und in mindestens einer anderen dieser Kategorien investiert sei.



Selbst innerhalb der weit gefassten Kategorie "Technologische Veränderungen" könnten sich Investoren auf untergeordneten Ebenen für einen Fokus auf Themen wie "Cloud-Computing", "Künstliche Intelligenz", "Cybersicherheit", "Nanotechnologie" entscheiden. Anhand dieser Kategorien lasse sich auch das Jahr 2020 in einen Kontext bringen. Im Laufe des vergangenen Jahres habe Cloud-Computing für eine Gruppe von Unternehmen gestanden, die während der COVID-19-Lockdowns hilfreiche Lösungen für die Bedürfnisse von Unternehmen und Verbrauchern geboten hätten. Ihre Performance habe dies in der Tat widergespiegelt. Das erste Quartal 2021 habe gezeigt, dass sich die Volatilität bei Cloud-Computing-Strategien kurzfristig wohl erhöhen könnte. Das Hauptaugenmerk müsse jedoch darauf gerichtet bleiben, dass die große Mehrheit der Unternehmenssoftware bis 2030 Cloud-basiert sein könnte und sich die Größe dieses "Kuchens" heute auf rund 4 Billionen USD belaufe.



Ein weniger langfristig ausgerichtetes und für 2021 opportunistisches Portfolio könnte sich in Richtung künstlicher Intelligenz mit einem starken Engagement in Halbleiter bewegen. Denn Halbleiter würden in zahlreichen Branchen benötigt und im bisherigen Jahresverlauf 2021 sei es bereits zu Engpässen gekommen. Cybersicherheit sei in einer Welt der Telearbeit zu einem interessanten Thema geworden. Trotz schwankender Aktienkurse dürfte die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen stetig steigen.



Wo der Fokus eines Investors im thematischen Universum der Aktienstrategien auch liegen möge, wesentlich sei, dass stets sowohl die Methodik als auch die Komponenten geprüft würden. Es könne zwar sein, dass die Strategien im selben "Thema" investieren würden, doch eine genauere Analyse könne unterschiedliche Engagements und zugrunde liegende Unternehmen ergeben. Bei WisdomTree sind wir von fundierten Auswahlmodellen überzeugt, bei denen jede zugrunde liegende Komponente über eine direkte Verbindung zum übergeordneten Thema verfügt, so die Experten von WisdomTree Europe. Dies könne sowohl zu einer kürzeren bzw. konzentrierteren Liste von Unternehmen führen als auch, je nach Thema, zu einer längeren Liste von Unternehmen mit unterschiedlichen Beteiligungsgraden in der "Wertschöpfungskette" des Themas.



Bei thematischen Strategien sei es wichtig, dass die Methodik und das Engagement der Strategie zu den Ansichten des Investors passen und sich in sein Portfolio einfügen würden. Ansätze, bei denen sich das Engagement mit dem Thema weiterentwickeln könne, seien sogar noch wirkungsvoller. (11.03.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Unternehmen in der Informationstechnologiebranche haben die globalen Aktienmärkte seit der weltweiten Finanzkrise 2008/09 auf Rekordhochs getrieben, so Chris Gannatti, Head of Research, Europa, WisdomTree.Da sich Investoren über die Konzentration in den Benchmarks bewusst seien, die sich nach der Marktkapitalisierung der weltweit größten Unternehmen richte, möchten sie ihr Portfolio zukunftsträchtig aufstellen. Der Hauptvorteil eines gezielten, "thematischen" Aktienengagements liege darin, dass die Investoren aufkommende Themen über den gesamten Technologiesektor hinweg einbeziehen könnten, anstatt die Allokation in Unternehmen wie Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) und andere Großkonzerne zu erhöhen.Thematische Ansätze in Bezug auf die Aktienmärkte seien nichts Neues und in Europa gebe es aktiv gemanagte Strategien bereits seit den frühen 2000er Jahren. Anfangs seien die aktiven Manager dabei entweder zwischen verschiedenen Themen gewechselt, wenn diese als attraktiv gegolten hätten, oder sie hätten sich in mehreren Themen gleichzeitig engagiert. Die zunehmende Verfügbarkeit von Anlagemöglichkeiten in Exchange Traded Funds, die um 2015 ihren Anfang genommen habe, habe den Markt insofern verändert, dass derzeit fast unbegrenzte thematische Optionen verfügbar seien.