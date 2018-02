NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

USD 32,06 +1,75% (12.02.2018, 14:24, vorbörslich)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.



(12.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst Ross Sandler von Barclays:Ross Sandler, Analyst vom Investmenthaus Barclays, rät Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Untergewichtung der Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR).Twitter Inc. habe mit dem in Q4 erzielten Umsatz und EBITDA klar über den Konsensprognosen gelegen. Zudem sei die Q1-Guidance solide ausgefallen. Die Metrik der täglich aktiven Nutzer habe sich erneut verbessert.Die Analysten von Barclays loben die stetigen Verbesserungen. Angesichts einer 2019er EV/EBITDA-Multiple von 17 - ein deutlicher Aufschlag gegenüber Alphabet/Facebook - müsse die Bewertung aber als hoch bezeichnet werden, so der Analyst Ross Sandler. Eine Investmentpause sei daher ratsam.In ihrer Twitter-Aktienanalyse stufen die Analysten von Barclays den Titel unverändert mit "underweight" ein und setzen das Kursziel von 18,00 auf 24,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:26,19 Euro +1,99% (12.02.2018, 14:10)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:26,17 Euro +1,65% (12.02.2018, 14:12)