Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 hat sich die Investitionstätigkeit der Unternehmen in den USA nahezu verdoppelt, während in der Eurozone nur ein Plus von gut 30% erreicht wurde, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.



Der große Unterschied erkläre sich u.a. durch die Euro-Schuldenkrise 2011/2012, die zeitweise sogar zu einem Rückgang der Kapitalbildung geführt habe. Allerdings habe der Einbruch des Ölpreises bis Anfang 2016 zu einer Verringerung der Fracking-Aktivitäten und damit auch der US-Investitionen geführt. Am aktuellen Rand sei dort die Investitionsdynamik wieder höher. Die schwache Investitionsentwicklung begrenze das zukünftige Wachstumspotenzial im gemeinsamen Währungsraum, denn mit neuen Kapitaljahrgängen steige normalerweise auch die Produktivität.



Allerdings bleibe zu berücksichtigen, dass in der Welt der Digitalisierung nicht mehr nur Maschinen und Fahrzeuge wichtig seien. Die so genannten "Sonstigen Anlagen", zu denen neben Investitionen in Forschung und Entwicklung auch Software und Datenbanken sowie Urheberrechte gehören würden, würden beispielsweise in Deutschland bereits fast 60% der Ausrüstungsinvestitionen erreichen. Die sonstigen Investitionen seien auf lange Sicht dynamischer gewachsen. Trotzdem bleibe es wichtig, die Rahmenbedingen für die Kapitalbildung in der Eurozone zu verbessern, zumal die USA mit steuerlichen Verbesserungen für Unternehmen vorgeprescht seien. (Ausgabe vom 04.10.2018) (08.10.2018/ac/a/m)





