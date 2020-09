Diese 7 zählen zu den Top-Unternehmen:

• Nintendo Co., Ltd. befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Unterhaltungsprodukten wie Konsolen, Soft- und Hardware. Nintendo Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS und andere stammen aus diesem Haus mit Hauptsitz in Kyoto, Japan. Das Unternehmen wurde am 23. September 1889 von Fusajiro Yamauchi gegründet und hat seine Erfolgsgeschichte seither kontinuierlich fortsetzen können.



• Playtech (PTEC) ist einer der beliebtesten Anbieter von Casino-Software in ganz England. Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert. Der in Israel ansässige Softwareentwickler hat über 500 Spiele veröffentlicht. Er bedient die Branche mit modernen Lösungen auch im Bereich der Live-Casinos und ist somit bei den aktuellen Entwicklungen vorne mit dabei.



• Ubisoft entwickelte populäre Spielereihen wie Assassin´s Creed, Far Cry, Anno und das rekordverdächtige Rainbox Six Siege. Das französische Unternehmen hat für das kommende Jahr die Veröffentlichung weiterer Verkaufsschlager angekündigt und wird wohl wieder starke Umsätze verbuchen können. Die teilweise noch vorherrschende Zurückhaltung der Anleger dürfte sich bald auflösen.



Auch Gaming-ETFs, wie BETZ oder Nerd & Hero, stellen eine lukrative Möglichkeit dar, um eine Diversifizierung in der Branche sicherzustellen.



Teurer Einkauf oder Schnäppchen?

Gaming- und iGaming-Aktien stellen eine interessante Ergänzung zu anderen Wertpapieren von Unternehmen mit technischem und digitalem Schwerpunkt dar. Für die Klassiker der Technologiebranche gilt nämlich allgemein: Lohnende Aktien sind zurzeit selten billig. Besonders auch die Giganten, wie Apple (geschätzte 78 Milliarden Euro abzüglich Steuern) und Facebook (27 Milliarden), verkaufen Anteile für gutes Geld.



Dabei ist allerdings zu beachten, dass gemessen an den Werten der vergangenen fünf Jahre Facebook-Aktien, was die Bewertung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses betrifft, zurzeit nicht sonderlich günstig abschneiden und daher aktuell auch die Preise sinken. Sich einzukaufen, kann in jedem Fall sinnvoll sein. Denn egal ob Amazon oder Visa - noch gibt es zuverlässige Dauerbrenner im digitalen Bereich, deren Anteile zu erwerben lohnend bleibt. Auch Tech-Stars wie der Chiphersteller Intel Corp (INTC) bieten gute Aussichten: Der Gewinn pro Aktie stieg im letzten Geschäftsjahr um mehr als 15%. Auch Verizon Corporation Inc (VZ) mit Schwerpunkt Mobilfunk, gehört zu den aktuellen Top-Tech-Aktien.



Fest steht: Die Krise lässt Trends im Technologiesektor aufleben. Dazu zählen Cloud Computing und E-Commerce genauso wie Online-Bildung und künstliche Intelligenz. Und eben Unterhaltung und Gaming.







Fazit

Möglicherweise scheint sie abschnittsweise zu stagnieren, doch rückt die digitale Transformation unaufhaltsam weiter vor. Die IT-Infrastruktur von Unternehmen muss entsprechend aufgerüstet werden. Privatpersonen werden immer internetaffiner und die entsprechenden Märkte bleiben interessanten Entwicklungen ausgesetzt. (30.09.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - An den Börsen spiegelt sich die aktuelle Situation wieder und es ist längst klar geworden, dass einige Unternehmen von den Veränderungen profitiert haben. Zwar gelten Technologieaktien als überkauft, jedoch gehören neben der Pharmaindustrie vor allem auch Unternehmen aus dem digitalen Sektor und der Unterhaltungsbranche zu den Gewinnern.Der Technologiesektor wartete mit neuen Höchstwerten auf, aber es war unlängst schon zu bemerken, dass diese weniger flächendeckend auftraten. Auch wenn aufgrund der Konsolidierung kurzfristig keine weitere Steigerung zu erwarten ist, bleibt langfristig die Investition interessant. Denn der Sektor wird weiter wachsen.Eine sehr interessante Untergruppe bilden hierbei Gaming-Aktien. Zwar hat die Krise zahlreiche Unternehmen unter Druck gesetzt, doch ist das Marktsegment der Videospiele global eines der am schnellsten Wachsenden. Darunter stellen sogenannte iGaming-Aktien eine besondere Sparte dar. Der Glücksspielmarkt wird aktuell auch in Deutschland stärker reguliert. Unter den Software- und Spieleentwicklern der Branche gibt es einige, die von den jüngsten Entwicklungen profitieren werden.ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien. Es wurde im Juli 2008 durch die Fusion von Activision, Inc. und Vivendi Games gegründet. An der NASDAQ-Börse werden seine Aktien unter dem Tickersymbol ATVI gehandelt. Die Hersteller brachten unter anderem Titel wie Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone und auch mobile Hits wie Candy Crush Saga hervor. Activision-Blizzard sind Rekordhalter und gelten gemeinhin als sichere Anlage.bietet einen risikoarmen Einstieg in den Gaming-Markt. Electronic Arts, Inc. steht hinter beliebten Spielen, Inhalten und Diensten für Konsolen und PCs sowie mobilen Apps. Verschiedene Genres wie Sport und Simulationen, aber auch Ego-Shooter und Rollenspiele werden abgedeckt. Zu den bekannten Titeln zählen unter anderem Anthem, Apex Legends, Battlefield und Plants v. Zombies Marken. Die Marken FIFA, Madden NFL und Star Wars sind ebenfalls diesem Unternehmen , welches von William M. Hawkins III und William Gordon im Jahr 1982 gegründeten wurde, zuzuschreiben. EA hat seinen Hauptsitz in Redwood City, CA.(ehemals THQ Nordic) hat mit der Veröffentlichung von Metro Exodus ein umsatzstarkes Jahr zu erwarten. Neben solchen Fan-Hits bringt das schwedische Unternehmen gewöhnlich viele weitere Titel über das Jahr verteilt hervor, wodurch sie eine risikoärmere Strategie an den Tag legen als manche Konkurrenten. Noch wird die Aktie als Geheimtipp gehandelt.wurde 1996 gegründet und wird seit 2007 an der Stockholmer Börse gehandelt. Das digitale Unterhaltungsunternehmen bietet einigen der erfolgreichsten Online-Casino-Betreibern Gaming-Lösungen an. Es entwickelte auch populäre Slotgames, wie zum Beispiel Gonzos Quest, dass in den meisten Online Casinos zu finden ist. Seriöse Betreiber bieten oft Sonderaktionen an, zu denen nicht selten Free Spins gehören. Denn die Videoslots sind sehr beliebt. So ist zum Beispiel der Karamba Casino Bonus für Neukunden sehr attraktiv und umfasst Freispiele. Nicht zuletzt deshalb ist ein weiteres Anwachsen der Branche zu erwarten.