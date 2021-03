Was ist eigentlich eSport und warum lohnt sich eine Investition?

Klein oder groß in eSports investieren

Gaming und eSport Aktien werden tatsächlich immer beliebter. Man geht davon aus, dass die Aktienwerte in den kommenden Jahren weiter ansteigen werden, weshalb es jetzt ein guter Zeitpunkt sein kann, in diese zu investieren. Experten prognostizieren eine Wachstumsrate von etwa 15% innerhalb der nächsten Jahre. Man schätzt, dass im Jahr 2020 gut 200 Milliarden USD Erlöse durch diese Art von Aktien gemacht worden sind.



Selbst als Spieler aktiv werden



Nun ja, selbst als Spieler aktiv zu werden, ist sicherlich auch eine Möglichkeit, an eSports Geld zu gewinnen, allerdings kann der Weg dahin ziemlich mühsam und lang sein. Es gibt Tausende, wenn nicht Millionen von Spielern weltweit und nur die besten von diesen können durch ihre entfachte Leidenschaft Geld verdienen. Letztendlich ist es aber definitiv eine Möglichkeit, die nicht auszuschließen ist!



Diese Gewinne können mithilfe von eSports erzielt werden

Je nachdem, welche Art von Investition unternommen wird und in welcher Höhe diese erfolgt, können die Erlöse daraus ganz unterschiedlich aussehen. Wer eine Wette abschließt und einen richtigen Tipp abgegeben hat, kann seinen Einsatz leicht verdoppeln oder gar verdreifachen. Dies ist ganz abhängig von der Wettquote. Grundsätzlich bestehen aber recht gute Chancen, ein paar ordentliche Gewinne zu machen und das Sparschwein damit zu füllen.



Wer in Aktien investiert, hat den Vorteil, kaum einen Verlust machen zu können, wobei auch dies abhängig davon ist, welche Startinvestition gemacht wird. Man kann jedoch schon mit nur einem Euro am Aktienhandel teilnehmen. Vielleicht mag man damit keinen allzu großen Gewinn erzielen, doch ein Verlust entsteht auf diesem Weg zumindest nicht. Wer zum ersten Mal auf dem Aktienmarkt einsteigen möchte, dem sei geraten, dies zunächst mit einer kleinen Investition auszuprobieren.



Der Handel von Aktien kann jedoch auch wirklich große Erlöse mit sich bringen. Wie angesprochen wird davon ausgegangen, dass der Profit der Entwickler in den kommenden Jahren immer weiter ansteigen wird, weshalb Sie langfristig gut angeschlossen sind, wenn Sie eine eSport oder Gaming Aktie besitzen.



Die größten Erlöse machen ganz klar die eSportler selbst. Wenn Sie also der Meinung sind, dass Sie das Zeug dazu haben und sich den Größen der Szene messen können, sollten Sie es vielleicht ausprobieren. Die eSportler sind zum einen in Teams angestellt und beziehen ein ganz normales Gehalt. Zusätzlich erhalten Sie für den Gewinn bei Turnieren aber auch noch unfassbar hohe Preisgelder und in diesem Punkt wird es dann richtig spannend. Nicht selten werden Preisgelder über rund eine Million Euro bzw. USD vergeben.



Risiken, die bei der Investition beachtet werden müssen

Bevor Sie eine Investition in Betracht ziehen, sollten Sie sich bewusst sein, dass diese auch immer nach hinten losgehen kann. Das ist jedoch nicht nur in Bezug auf Gaming und eSport der Fall, sondern in sämtlichen Bereichen. Jede Wette kann verloren werden sowie eine Aktie auch an Wert verlieren kann oder Sie es als Spieler nicht besonders weit nach oben schaffen könnten. All das sind wichtige Fakten, die man sich vor einer Investition immer vor Augen halten und auf denen basierend man eine gründliche Entscheidung bezüglich der Investitionshöhe fällen sollte.



Insgesamt steht dem eSport eine gute Zukunft bevor

Risiken sind bei jeder Art von Investition gegeben, aber um ehrlich zu sein sind die Erfolgsaussichten im Bereich eSport ziemlich gut. Nicht zuletzt auch durch die Coronakrise hat dieses Feld noch mehr Aufmerksamkeit erlangt. Zwar können die großen Events nicht mehr live stattfinden, doch es versammeln sich immer mehr Leute vor Ihren Computern und fördern das eSport-Genre. Es ist also jetzt genau die richtige Zeit, sich umfassender zu informieren und eventuell eine Investition zu starten! (01.03.2021/ac/a/m)









