Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - UBS Asset Management hat heute ihren Jahresausblick "Panorama: Investing in 2022" veröffentlicht, so die Experten von UBS Asset Management.Dazu Barry Gill, Head of Investments bei UBS Asset Management: "Da sich die Wirtschaft nach dem COVID-Schock wieder normalisiert, müssen sich Anleger auf eine ganz andere Investitionslandschaft einstellen als in den letzten zehn Jahren. Sie brauchen ein neues Regelbuch, das ihnen hilft, Risiken einer möglichen strukturellen Inflation, nachlassender geldpolitischer Anreize und rückläufiger Wachstumsaussichten in China einzuschätzen. Es gibt aber auch Gründe, optimistisch zu sein: Die Industrieländer zeigen starkes Wachstum, und die meisten Anleger gehen in einer viel besseren Position in diesen Konjunkturzyklus als nach der globalen Finanzkrise."Nicole Goldberger, Head of Growth Multi-Asset Portfolios bei UBS Asset Management, ergänze: "Indikatoren am Aktienmarkt und die Renditen von Staatsanleihen deuten darauf hin, dass Anleger das künftige Potenzial für über dem Trend liegendes Wirtschaftswachstum unterschätzen. Es ist uns bewusst, dass solche Perioden in jüngster Vergangenheit schnell vorübergingen, was hilft, die Skepsis am Markt zu verstehen. Die Bepreisung weist jedoch darauf hin, dass der Konsens eine Rückkehr zu mittelstarkem Wachstum erwartet. Auch wenn die Omikron-Variante die Wirtschaftstätigkeit in nächster Zeit belasten dürfte, gehen wir nicht davon aus, dass sie das Wachstum stärker oder länger beeinträchtigen wird als frühere Viruswellen. Wir erwarten, dass ein Großteil der wirtschaftlichen Dynamik, die sich vor dieser Entwicklung gebildet hat, letzten Endes erhalten bleiben wird. Vor diesem Hintergrund denken wir, dass Risikoanlagen, die am stärksten von der Konjunktur abhängig sind, gut positioniert sind, um in einer Welt der ‚Wachstumsüberraschungen’, die die Anleiherenditen in die Höhe treiben dürften, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Anleger sollten auch ein Engagement in Rohstoffen in Betracht ziehen, sowohl direkt als auch über Energieaktien, um das Inflations-Risiko auszugleichen, dass sich sowohl auf Aktien als auch Anleihen störend auswirkt." (07.12.2021/ac/a/m)