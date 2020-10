Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,6124 EUR +0,45% (05.10.2020, 11:14)



Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,61 EUR +1,42% (05.10.2020, 11:51)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (05.10.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF).Intesa Sanpaolo habe nach der Übernahmegenehmigung der UBI Banca begonnen, 500 Zweigstellen an den Konkurrenten BPER Banca zu veräußern. Darüber hinaus habe die Bank eine Einigung mit der Gewerkschaft erreicht. Demnach sollten bis Ende 2023 rund 5.000 Stellen abgebaut sowie 2.500 neue Stellen geschaffen werden. Der Abbau der 5.000 Stellen solle auf freiwilliger Basis, also in Form von Verrentung sowie Frühverrentung geschehen und somit möglichst sozialverträglich vollzogen werden. Auf diese Weise strebe die Bank einen umfassenden internen Generationenwechsel an. Mit der Übernahme der UBI Banca habe sich auch die Aktienanzahl der Bank erhöht. Die neue Aktienanzahl belaufe sich auf 19,41 (alt: 19,26) Mrd. Aktien.Mit der Übernahme sei Intesa Sanpaolo bezogen auf die Bilanzsumme nun die größte Bank Italiens. Aus Sicht des Analysten könne eine Konsolidierung, besonders im Kreditgeschäft (UBI Banca habe starken Fokus auf das Kreditgeschäft gelegt), zu einer Verbesserung der Bankensituation in Italien führen, was vor dem Hintergrund der anhaltend schwierigen Lage im italienischen Bankensektor (auch in diesem Jahr habe die italienische Regierung diverse Banken vor der Insolvenz bewahren müssen) positive Auswirkungen haben dürfte.Unter anderem aufgrund der Erhöhung der Aktienanzahl senke der Analyst seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: 0,18 (alt: 0,20) Euro; DPS 2020e: 0,13 (alt: 0,16) Euro; EPS 2021e: 0,18 (alt: 0,23) Euro); DPS 2021e: 0,15 (alt: 0,19) Euro). Auf Basis des modifizierten Gordon-Growth-Modells (Prognoseanpassung) habe er ein Kursziel für die Intesa Sanpaolo-Aktie von 1,60 (alt: 1,80) Euro ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung (0,13 Euro je Aktie) ergebe sich ein Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: