Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,1415 EUR -2,44% (03.03.2022, 10:45)



Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,137 EUR -0,42% (03.03.2022, 11:16)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Borsa Italiana-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

ISP



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (03.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) unter die Lupe.Bankaktien hätten seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine letzte Woche abgeschmiert. Dabei habe es für Anleger grundsätzlich keine Rolle gespielt, wie stark die einzelnen Institute vor Ort engagiert seien. Erste Daten würden nun darauf hindeuten, dass vor allem südeuropäische Banken hohe Forderungen gegenüber russischen und ukrainischen Kunden hätten. Die Intesa Sanpaolo könnte nun in Schwierigkeiten geraten.Die Intesa Sanpaolo sei die größte Bank Italiens und habe sich bereits vor der Pandemie erfolgreich von faulen Krediten, die nach der Finanzkrise angefallen seien, getrennt. Die Bank strotze mittlerweile vor Gewinnstärke und habe 2020 die Konkurrentin UBI Banca in Italien übernommen. Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und der westlichen Sanktionen könnten das Finanzinstitut aber nun in größere Schwierigkeiten bringen.Französische und italienische Banken seien in Summe am stärksten in Russland engagiert. So hätten italienische Finanzkonzerne insgesamt Forderungen von mehr als 23 Milliarden Euro ausstehen. Die Intesa Sanpaolo sei in der Ukraine mit der Pravex Bank aktiv und habe Kredite von 200 Millionen Euro ausgegeben. In Russland selbst habe man laut S&P Global ein Exposure von 5,6 Milliarden Euro an Krediten. Das entspreche 1,2 Prozent des kompletten Darlehenvolumens der Bank. Hinzu komme auch noch ein Engagement in Osteuropa, das in Summe signifikant sei.Schon vor der Invasion Russlands in die Ukraine sei der Kurs der Intesa Sanpaolo zurückgekommen. Letzte Woche habe dann ein branchenweiter Crash eingesetzt, der auch die Aktie habe abstürzen lassen. Aktuell sei die Situation gerade für klassische Banktitel sehr schwierig. Die Papiere der Intesa Sanpaolo seien nun auch bei 2,20 Euro ausgestoppt und daher verkauft worden. Inklusive Dividende stehe für Anleger, die der Empfehlung gefolgt seien, immerhin noch ein Gewinn von mehr als 40 Prozent zu Buche. (Analyse vom 03.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: