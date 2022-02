Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,694 EUR -0,04% (04.02.2022, 10:49)



Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,686 EUR -1,54% (04.02.2022, 10:36)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Borsa Italiana-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

ISP



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (04.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) unter die Lupe.Erfreulich: Das Finanzunternehmen habe im vergangenen Jahr gute Geschäfte gemacht und dabei die Kennziffern des Vorjahres deutlich übertroffen. In den nächsten Jahren solle der Gewinn mit Kosteneinsparungen und dem Ausbau der Digitalisierung weiter gesteigert werden. Und: Intesa Sanpaolo wolle einen Milliardenbetrag an die Anleger zurückgeben.Die Italiener hätten 2021 den Nettogewinn um 28 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro gesteigert. Das habe in etwa den Markterwartungen entsprochen. Im laufenden Jahr wolle Intesa Sanpaolo mehr als fünf Mrd. Euro verdienen. 2025 solle der Gewinn dann bei 6,5 Mrd. Euro liegen, wie die im EURO STOXX 50 notierte Bank am Freitag in Turin mitgeteilt habe. Die Ziele lägen im Rahmen der Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten. Ein Teil des Gewinnanstiegs solle aus Kosteneinsparungen kommen.Da Intesa Sanpaolo gut mit Kapital ausgestattet sei, wolle sie in den kommenden Jahren viel Geld über Dividenden und Aktienrückkäufe ausschütten. So sollten künftig 70 Prozent des Gewinns in Form von Dividenden direkt an die Aktionäre fließen. Zudem seien umfangreiche Aktienrückkäufe geplant, allein in diesem Jahr seien dafür 3,4 Mrd. Euro vorgesehen.Und: Intesa wolle ihre Cost-Income-Ratio (CIR) bis 2025 weiter auf 46,4 Prozent senken - 2017 habe dieser Wert bereits bei 52,5 gelegen. Dafür sollten fünf Mrd. Euro in Technologie und Wachstum investieren werden, um die Digitalisierung voranzutreiben, einschließlich einer neuen digitalen Bank. Zur Einordnung: Die Deutsche Bank habe sich für 2022 eine Senkung des Aufwand-Ertrag-Verhältnisses von 85 auf 70 Prozent vorgenommen.Intesa Sanpaolo habe starke Zahlen und einen überzeugenden Ausblick präsentiert. Mit einer für 2021 zu erwartenden Dividendenrendite von rund acht Prozent liefere der Titel noch ein weiteres Highlight.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt in jedem Fall dabei und lässt die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Neueinsteiger hingegen sollten den Kursen nicht hinterherlaufen und besser einen Rückschlag abwarten. (Analyse vom 04.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)