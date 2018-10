Xetra-Aktienkurs Intesa SanPaolo-Aktie:

2,069 EUR -1,24% (11.10.2018, 12:30)



ISIN Intesa SanPaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa SanPaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa SanPaolo-Aktie:

IES



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Intesa SanPaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa SanPaolo:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (11.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intesa SanPaolo-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Intesa SanPaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF).Das Wertpapier habe seit Ende September erneut einen deutlichen Kursrückgang verzeichnet (seit 25.09.: -15%). Ursächlich sei die Sorge um ein ausuferndes italienisches Staatsdefizit, das durch Aussagen/Planungen der Koalitionsregierung genährt werde. Infolgedessen sei die zehnjährige italienische Anleiherendite zwischenzeitlich auf ein Jahreshoch von 3,56% (am 08.10.) gestiegen und der Spread zur Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe habe sich auf hohe 303 Basispunkte (am 08.10.) ausgeweitet. Die Ausweitung des Spreads habe schon zum 30.06.2018 (damals 238 Basispunkte) die harte Kernkapitalquote nach Basel III um 35 Basispunkte reduziert und dürfte diese im weiteren Jahresverlauf weiter belasten. Dies wiederum mindere das Potenzial für Dividendenanhebungen, die letztlich vor allem durch Asset-Verkäufe gespeist worden seien.Unabhängig von der politischen Situation in Italien habe das zweite Quartal darüber hinaus Schwächen bei den wesentlichen Wachstumstreibern gezeigt - Zinsüberschuss und Provisionseinnahmen. Der Analyst habe seine Prognosen reduziert (EPS 2018e: 0,26 (alt: 0,27) Euro, DPS 2018e: 0,20 (alt: 0,21) Euro; EPS 2019e: 0,26 (alt: 0,30) Euro, DPS 2019e: 0,20 (alt: 0,22) Euro).Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt sein Kursziel von 3,20 auf 2,30 Euro und stuft die Intesa-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab. Die politischen Risiken in Italien überwögen inzwischen die insgesamt gute Aufstellung des Unternehmens und würden die Zielsetzungen des Geschäftsplans 2018 bis 2021 gefährden. (Analyse vom 11.10.2018)Börsenplätze Intesa SanPaolo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intesa SanPaolo-Aktie:2,0925 EUR +1,33% (11.10.2018, 13:18)