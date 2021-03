Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäische Wirtschaft bleibt im Spannungsfeld der Corona-Pandemie, so die Analysten der DekaBank.Freitag: Der März habe die ersten Lockerungen in dem seit November andauernden Lockdown gebracht. Dies zeige sich insbesondere in einem Anspringen der konsumnahen Wochenindikatoren und sollte sich auch in der Lageeinschätzung der ifo-Umfrage widerspiegeln. Auch die Geschäftserwartungen dürften von den Lockerungen profitiert haben. Doch mit fortschreitender Zeit hätten sich in Deutschland die schlechten Nachrichten gemehrt: Steigende Infektionszahlen, ein B.1.1.7 Mutantenanteil des Coronavirus von fast 75% sowie Warnungen der Intensivmediziner und des RKI. Die Gefahr eines dritten Lockdowns sei spürbar gestiegen. Dies dürfte spätestens bei der nächsten Umfrage eine Belastung darstellen. Im März sollte es aber für einen Anstieg des ifo-Geschäftsklimas gereicht haben.Freitag: Die Einnahmen sowie die Ausgaben der privaten US-Haushalte dürften im Februar gegenüber dem Vormonat gesunken sein. Auf der Einnahmenseite falle vor allem die staatliche Einmalzahlung des Januars (5. Konjunkturpaket) weg. Die Analysten der DekaBank würden hier einen annualisierten Rückgang in Höhe von gut 1.600 Mrd. US-Dollar erwarten. Der Arbeitsmarktbericht für diesen Monat deute zusätzlich einen Lohnrückgang an. Abzüglich des Fiskaleffekts dürften die Einkommen um 0,3% gegenüber dem Vormonat gesunken sein. Der private Konsum habe im Januar auch von der Fiskalhilfe profitiert. Deren Wegfall dürfte ein Grund dafür sein, dass die Konsumausgaben im Februar nun wieder fallen würden. Die Schwankungen dürften in den Monaten April und Mai sogar noch zunehmen, denn dann würden sich die Auswirkungen des sehr großen sechsten Konjunkturpakets bemerkbar machen. (19.03.2021/ac/a/m)