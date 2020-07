Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit viel Vorschusslorbeeren schossen die Erwartungen der Finanzmarktanalysten hinsichtlich der Märkte und der Konjunktur in den letzten Monaten nach oben, berichten die Analysten der DekaBank.EZB - Wertpapierbestände des Eurosystems (Donnerstag): Diese EZB-Ratssitzung dürfte die erste seit Ausbruch der Corona-Pandemie werden, bei der keine geldpolitischen Weichenstellungen stattfinden würden. Denn bei ihrem letzten Treffen Anfang Juni hätten die Notenbanker ihren Handlungsspielraum bereits erheblich erweitert, indem sie Umfang und Dauer ihrer zukünftigen Wertpapierkäufe deutlich erhöht hätten. Entsprechend sollte sich die Diskussion nun auf die Leitlinien des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) verlagern. Dies betreffe vor allem die Orientierung der Käufe am Eigenkapitalschlüssel. Zudem hätten einige Ratsmitglieder signalisiert, dass der Rahmen dieses Programms möglicherweise nicht im vollen Umfang ausgeschöpft werde, während andere eine Verlängerung über Juni 2021 hinaus nicht würden ausschließen wollen.China - Bruttoinlandsprodukt (Donnerstag): Die Wirtschaft Chinas habe sich nach dem Corona-bedingten Einbruch seit März kräftig erholt. Die Industrieproduktion habe bereits im April ihr Vorkrisenniveau erreicht, während sich insbesondere der private Konsum deutlich langsamer erholt habe. Die Analysten würden erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 9,5% gegenüber dem ersten Quartal gewachsen sei, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,6% bedeuten würde. Die Einkaufsmanagerindices für Juni würden signalisieren, dass die Wirtschaft mit Schwung in das dritte Quartal gehe, doch würden sie auch zeigen, dass die Arbeitsmarktentwicklung mit dem Produktionsanstieg nicht Schritt halte. Zudem dürften die Bremswirkungen der schwachen Weltwirtschaft stärker zu spüren sein. (10.07.2020/ac/a/m)