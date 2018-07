Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es ist nicht die Zeit für großen Optimismus, so die Analysten der DekaBank.Die EZB gehe davon aus, dass sich der wirtschaftliche Aufschwung im Euroraum fortsetzen und letztlich auch zu etwas mehr Inflation führen werde. Gleichzeitig sehe sie diesen Ausblick jedoch mit einer außergewöhnlich großen Unsicherheit behaftet, unter anderem wegen der Handelskonflikte mit den USA und der gestiegenen Risikowahrnehmung auf den Finanzmärkten. Entsprechend vage seien ihre Aussagen zur zukünftigen Geldpolitik. Bei der jetzt anstehenden Ratssitzung dürfte sie ihre Ankündigungen vom Juni wiederholen, ohne dabei konkreter zu werden: Die EZB "antizipiert" eine Einstellung der Wertpapierkäufe zum Jahresende und "erwartet", dass die Leitzinsen bis mindestens Sommer nächsten Jahres auf ihren derzeitigen Niveaus bleiben würden.Die US-Wirtschaft habe im zweiten Quartal deutlich Fahrt aufgenommen. Das Bruttoinlandsprodukt in den USA dürfte in diesem Zeitraum um 4,1% auf das Gesamtjahr hochgerechnet gegenüber dem Vorquartal angestiegen sein. Hierbei habe eine stärkere wenn auch nicht kräftige Konsumdynamik geholfen. Bedeutsame Wachstumsbeiträge seien zu dem vom Außenhandel und von einer Normalisierung der Lagerinvestitionen gekommen. Monatliche Indikatoren würden eine gute aber keine überragende Investitionsdynamik der Unternehmen andeuten. Insoweit lasse sich weiterhin nur abwarten, ob sich die zu Beginn des Jahres beschlossene Unternehmenssteuerreform auch in einem grundsätzlich höheren Wachstumspfad niederschlage. Neben den Daten zum zweiten Quartal würden auch die vergangenen Jahre einer Revision unterzogen. (20.07.2018/ac/a/m)