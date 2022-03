Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaftsleistung schrumpfte bereits im vierten Quartal 2021, so die Analysten der DekaBank.Die FOMC-Mitglieder, allen voran FED-Chef Powell, hätten in den vergangenen zwei Wochen deutlich gemacht, dass der Krieg in der Ukraine keine wesentliche Änderung im geldpolitischen Kurs in diesem Jahr nach sich ziehen werde. Sowohl die Kapitalmarktteilnehmer als auch die Analysten würden daher bei diesem Zinsentscheid der US-Notenbank FED die Leitzinswende erwarten. Allerdings habe der Krieg in der Ukraine dafür gesorgt, dass Spekulationen über einen großen Zinsschritt mit 50 Basispunkten vom Tisch seien. Mit diesem Zinsentscheid würden auch die Projektionen aktualisiert. Hierbei handele es sich stets um eine Momentaufnahme. Aktuell verändere sich insbesondere der zeitnahe Inflationsausblick aufgrund der globalen Energie- und Nahrungsmittelpreise rasch.Die Bank of England werde bei ihrem Zinsentscheid im März eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen. Allerdings sei dies bereits die zweite in Folge. Der Preisdruck finde in der Breite statt und die Lohndynamik sei hoch. Interessant werde bei diesem Zinsentscheid das Abstimmungsergebnis, denn bei der Leitzinswende im Februar hätten sich vier Mitglieder des MPC für eine Erhöhung sogar um 50 Basispunkte ausgesprochen. Angesichts des Krieges in der Ukraine könnte es nun ein einheitlicheres Ergebnis geben. Dieser werde auch Auswirkungen auf die konjunkturelle sowie die inflationäre Entwicklung in den kommenden Monaten haben. Daher gelte es, die Aussagen der BoE hierzu zu beachten. (11.03.2022/ac/a/m)