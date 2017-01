Die auffälligste Entwicklung habe sich bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen ergeben. Diese hätten gegenüber dem Vormonat kräftig um 0,4% zugelegt. Dadurch sei die Jahresrate von 2,5% auf 2,9% gestiegen. Dies sei der höchste Wert seit Mai 2009. Sollte sich die Beschleunigung des Aufwärtstrends bei den Löhnen weiter fortsetzen, könnte die FED in Versuchung geraten, ihre Geldpolitik in diesem Jahr schneller zu straffen, als derzeit noch erwartet werde.



Die deutschen Auftragseingänge seien, wie am Freitag gemeldet worden sei, im November um 2,5% gegenüber dem Vormonat gefallen. Dies sei allerdings erwartet worden, da die Ordereingänge im Oktober ausgesprochen stark um 5,0% zugelegt hätten. Die Schwankungen hätten vor allem aus den Kapitalgüteraufträgen resultiert, die im Oktober einen Sprung um 7,3% hingelegt hätten und nun im November einen Rückgang um 4,8% hätten hinnehmen müssen.



Bei den Vorleistungs- und Konsumgütern sei es hingegen bei Zuwachsraten von 0,5% bzw. 1,5% weiter nach oben gegangen. Dies seien nunmehr bereits die Zuwächse Nr. 5 bzw. Nr. 4 in Serie gewesen, was bei den üblicherweise volatilen Auftragsdaten schon beachtlich sei. Diese seien denn auch im November entgegen dem ersten Anschein keineswegs schwach, sondern sogar stark ausgefallen. Im Durchschnitt der Monate Oktober und November liege der Orderzuwachs gegenüber dem 3. Quartal nämlich bei beachtlichen 3,7%. Die deutsche Industrie habe damit im Schlussquartal eine Menge an Schwung aufgenommen, den sie mit ins laufende Jahr nehmen dürfte.



Die deutsche Industrieproduktion sei im November, wie heute Morgen bekannt gegeben worden sei, gegenüber dem Vormonat um 0,4% gestiegen. Dies habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Zudem sei der Wert für Oktober von 0,3% auf 0,5% nach oben korrigiert worden. Insgesamt zeichne sich damit ab, dass die Industrie im 4. Quartal 2016 einen deutlich positiven Beitrag zum BIP-Wachstum geleistet habe.



Im weiteren Tagesverlauf würden keine maßgeblichen Konjunkturdaten mehr veröffentlicht. (09.01.2017/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Serie guter Stimmungsindikatoren reißt nicht ab, so die Analysten von Postbank Research.Der von der EU-Kommission ermittelte Index für das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum sei im Dezember kräftiger als erwartet von 106,6 auf 107,8 Punkte gestiegen. Damit habe dieser Indikator sein höchstes Niveau seit dem Jahre 2011 erreicht. Dies habe auch der Teilindikator für das Industrievertrauen geschafft. Dieser Index sei um 1,2 auf 0,1 Punkte geklettert und sei damit erstmals seit mehr als fünf Jahren in den positiven Bereich vorgedrungen.Der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember 2016 sei solide ausgefallen. Im Vergleich zum Vormonat sei die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des Agrarsektors um 156 Tsd. gestiegen. Damit sei die Markterwartung von 170 Tsd. zwar verfehlt worden. Dies werde jedoch durch die Aufwärtsrevision um 19 Tsd. zusätzliche Stellen in den beiden Vormonaten nahezu ausgeglichen. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Prozentpunkte auf 4,7% gestiegen und habe damit die erwartete Gegenbewegung gezeigt, nachdem sie im Vormonat überraschend deutlich gefallen sei.