Schockierender als die Inlandsverschuldung aller Sektoren in den USA sei die Netto-Investmentposition der USA. Die Differenz zwischen den Auslandsguthaben und den Verbindlichkeiten, die Auslandsverschuldung, liege bei mehr als 8 Billionen Dollar auf neuem Höchststand und habe sich seit Ende 2008 verdoppelt. Sie mache die USA zum größten Schuldner gegenüber dem Rest der Welt und sei somit eine gravierende Belastung für den USD Wechselkurs.



Die internationale Investment Position der USA habe sich im 2. Quartal 2018 auf minus USD 8.638 Billionen verschlechtert nach minus USD 7.747 Billionen am Ende des 1. Quartals. US-Anlagen im Ausland hätten sich um USD 587,8 Mrd. auf USD 27.063 Mrd. vermindert. Alle größeren Kategorien von Anlagen seien betroffen gewesen, angeführt von Portfolio Investments. Die US-Verbindlichkeiten gegenüber dem hätten sich um USD 303 Mrd. auf USD 35.700 2 Mrd. erhöht. Alle größeren Kategorien hätten einen Anstieg mit der Ausnahme von Finanzderivaten verzeichnet.



An den Devisenmärkten werde eine Währung mit einem solchen fundamentalen Hintergrund üblicherweise sehr vorsichtig bewertet. Da sie abwertungsverdächtig sei, würden die Märkte einen Zinsaufschlag gegenüber anderen Währungen mit besseren Fundamentals verlangen. Dieser Aufschlag solle das Abwertungsrisiko ausgleichen. Am Euro könne man zwar auch Kritik üben, aber die Staatsverschuldung in % des BIP sei niedriger als in den USA, die Leistungsbilanz weise einen Überschuss aus und die Auslandsposition sei in etwa ausgeglichen.



Aus fundamentaler Sicht sei der USD überbewertet. Seine gegenwärtige Stärke stamme zum wesentlichen Teil aus den geopolitischen Spannungen und dem Zinsspread. Letzteres sollte derzeit nicht überschätzt werden, da eine abwertungsverdächtige Währung zur Abdeckung des Devisenrisikos stets höhere Zinsen bieten müsse. In gut einem halben Jahr dürfte sich die Normalisierung der Zinsstrukturkurve in den USA ihrem Ende nähern und in der Eurozone eingeleitet sein. Die Devisenmärkte dürften den Wegfall des bisher für den USD noch positiven Argumentes "Zinsspread" weit vorwegnehmen.



Die USA seien der größte Schuldner der Welt. Und der USD sei kein "sicherer Hafen"! Die angebliche Lokomotivfunktion der US-Volkswirtschaft für die Welt zeige sich jedenfalls nicht in der Außenwirtschaft. Eine Volkswirtschaft mit der höchsten Staatsverschuldung (steige von USD 21,49 Billionen in Richtung USD 30 Billionen), dem größten Leistungsbilanzdefizit (rund USD 400 Mrd.) und der höchsten Auslandsverschuldung (netto ca. USD 8,6 Billionen) in der Welt könne ökonomisch kaum "vorbildlich" sein. Der USD-Wechselkurs könnte sich nach Überwindung der gegenwärtigen Konsolidierungsphase wieder abschwächen. Mit hoher Volatilität müsse gerechnet werden. (Ausgabe vom 14.10.2018) (15.10.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Oktober, kaum begonnen, hat seinen schlechten Börsenruf gleich wieder in Erinnerung gebracht, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Der Kursrutsch am 11. Oktober 2018 habe den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) mit 11.554 Punkten weit unter seinen Höchststand vom 23. Januar 2018 mit 13.596 Punkten gestürzt. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe den zweithöchsten Tagesverlust dieses Jahres mit 3,15% verbucht, der NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei gleich um 4,1% gefallen. Prognosen zur Weltkonjunktur und zu einzelnen Industrieländern seien nach unten korrigiert worden. Der IWF habe vor Gefahren für die Stabilität der Finanzmärkte wegen Überschuldung vieler Sektoren gewarnt.Die Zinssteigerungen in den USA, der internationale Handelskonflikt, die Überschuldung (öffentliche Schulden der USA USD 21,49 Billionen) und krisenhafte Entwicklungen in der Türkei, Brasilien und nicht zuletzt Italien würden für Turbulenzen an den Aktienmärkten sorgen. Erfahrungsgemäß sei es mit einem einzigen, kurzen Kurseinbruch nicht getan, wenn die Gründe für diesen Einbruch fortbestünden. Und das würden sie tun! Die US-Zinsen dürften weiter steigen, die EZB werde im Januar ihr QE einstellen, der Brexit stehe im Frühjahr bevor. Hoffnungen hätten sich allenfalls auf eine positive Berichtssaison der Unternehmen gestützt. Wie ernst die Lage sei, zeige sich auch in der internationalen Investment Position der USA, die ein neues Tief erreicht habe. Liquidität sei Trumpf!