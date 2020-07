Die Renditen für deutsche Staatsanleihen hätten sich im Monatsvergleich kaum bewegt. Eine 10-jährige Bundesanleihe rentiere Ende Juni bei -0,45 Prozent p.a., während die Rendite bei 30 Jahren Laufzeit weiterhin leicht im positiven Bereich liege. Risikoprämien seien im Zuge der ausgeweiteten Wertpapierkaufprogramme sowohl für Staatsanleihen der südlichen Eurozonenstaaten als auch für Unternehmensanleihen teilweise deutlich gefallen.



Die internationalen Aktienindices hätten ihre Erholungsrallye auch im Juni fortsetzen können. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei um 6,3 Prozent auf 12.310 Punkte gestiegen. Auch Schwellenländeraktien des MSCI Emerging Markets Index hätten deutlich um 6,3 Prozent zugelegt. US-Aktien des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seien nur um knapp 2 Prozent angestiegen, während der Technologieaktienindex NASDAQ um 6 Prozent angezogen habe und damit ein neues Allzeithoch habe markieren können. Seit Jahresanfang liege der Index sogar mit über 12 Prozent im Plus.



Der Euro habe im Vergleich zum US-Dollar leicht aufgewertet und Ende Juni bei 1,12 EUR/USD notiert. Die Gemeinschaftswährung habe von einer gestiegenen Nachfrage außereuropäischer Anleger nach europäischen Aktien, der gesunkenen Zinsdifferenz im Vergleich zum US-Dollar-Raum sowie den verschiedenen (geld-) politischen Initiativen zur Unterstützung der besonders hart vom Coronavirus betroffenen europäischen Volkswirtschaften profitiert.



Der Preis für eine Unze Gold sei im Monatsverlauf erneut leicht auf 1.783 US-Dollar angestiegen. Um sogar 16,4 Prozent habe der Kurs der Rohöl-Sorte Brent zugelegt. Vor allem die bestehenden Förderkürzungen vieler ölproduzierender Staaten sowie die mittlerweile stark gesunkene Anzahl der aktiven Bohrlöcher in den USA hätten für eine weitere Stabilisierung gesorgt. Seit Jahresanfang liege der Brent-Preis allerdings noch immer mit knapp 38 Prozent im Minus.



Die Aktienbörsen scheinen sich zunehmend von den realwirtschaftlichen Begebenheiten loszulösen - wie schon vor der Krise im Januar zu beobachten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG. Zudem würden die weltweiten Lockerungen von Shutdown-Maßnahmen die Gefahr neuer Infektionswellen mit sich bringen - aktuell vor allem in den USA zu beobachten. In vielen Schwellenländern befinde sich die Pandemie ohnehin nach wie vor nicht unter Kontrolle. Die trotzdem stetig steigenden Aktienkurse dürften bisher nur das bestmögliche Szenario - eine relativ schnelle Erholung ohne größere Rückschläge - einpreisen.



Vor allem institutionelle Investoren seien noch immer relativ skeptisch und seien im Juni teilweise zu Engagements gezwungen worden, weil die erwartete größere Korrektur ausgeblieben sei. Damit steige die Gefahr von Kursverlusten in den kommenden Monaten generell an, allerdings dürfte die allgemeine Alternativlosigkeit angesichts anhaltender und wohl auf Jahre fest verankerter Niedrigstzinsen auch dafür sorgen, dass Rücksetzer von noch unterinvestierten Anlegern schnell wieder für Anschlusskäufe genutzt würden. Sichere Häfen wie Gold und Bundesanleihen würden weiterhin gefragt bleiben. (08.07.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Coronakrise ist weiterhin der bestimmende Einflussfaktor, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Die realwirtschaftlichen Daten für Europa und die USA aus April und Mai seien alle erwartungsgemäß desaströs ausgefallen, würden jedoch der Tiefpunkt sein. Angesichts der in vielen Staaten sukzessive umgesetzten Lockerungsmaßnahmen würden Frühindikatoren, wie global die Einkaufsmanagerindices und für Deutschland der ifo-Geschäftsklimaindex sowie der GfK-Konsumklimaindex jeweils auf eine zunehmende Dynamik in den ersten Sommer-Monaten hindeuten. Eine V-förmige Erholung aller Wirtschaftssegmente bleibe jedoch ausgeschlossen, denn für einzelne Sektoren und Branchen würden nach wie vor weitgehende Beschränkungen gelten. Zudem würden sowohl die private Konsumgüter- als auch die industrielle Investitionsgüternachfrage aufgrund der bestehenden Unsicherheiten - vor allem wegen der Möglichkeiten erneuter Infektionswellen - die Vorkrisenniveaus vorerst nicht wieder erreichen.Von Seiten der Geld- und Fiskalpolitik werde weiterhin maximal unterstützt. Die Europäische Zentralbank EZB habe ihr "PEPP"-Anleihekaufprogramm um 600 Mrd. auf 1,35 Bio. Euro aufgestockt und sichere damit die Refinanzierung aller Eurostaaten für die kommenden 2 bis 3 Jahre quasi ab. Die US-Notenbank FED kaufe mittlerweile auch direkt Unternehmensanleihen und habe angekündigt, dass nicht vor 2022 mit ersten Zinserhöhungen zu rechnen sei. Nach dem Konjunkturpaket der deutschen Regierung über 135 Mrd. Euro habe die EU-Kommission die Auflegung eines Wiederaufbaufonds im Volumen von 750 Mrd. Euro vorgeschlagen. Zu dessen Ausgestaltung würden gerade die Verhandlungen laufen.