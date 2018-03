Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenende verfielen zahlreiche Marktteilnehmer in Hektik. Ein Phänomen, das sich in praktisch allen Asset-Klassen bemerkbar machte, so die Analysten der Deutschen Bank.Sicherlich erfahre die Wahl in Italien nicht zu Unrecht solch hohe Beachtung. Das Land sei die drittstärkste Wirtschaftskraft der Eurozone, kämpfe nach wie vor mit einem problematischen Bankensektor und verfüge über eine ganze Reihe populistischer Parteien, die offen eine Euro-feindliche Politik vertreten würden. Allerdings sei auch diese Ausgangslage keineswegs neu. Seit Einführung der Gemeinschaftswährung schwebe dieses Damoklesschwert über der Eurozone, die mittlerweile bereits so manchen Italo-Polit-Parteien-Zirkus schadlos überstanden habe. Die Hochrechnungen würden zeigen, dass die Euro-Skeptiker zwar die Oberhand gewinnen würden, eine Regierungsbildung sich aber wohl schwierig gestalten werde. Problematisch werde es hingegen, wenn bekannte Ökonomen, wie der Präsident des ifo-Instituts, Clemens Fuest, vor einer Staatspleite Italiens warnen und damit zusätzlich Ängste schüren würden.Die weit besorgniserregendere Entwicklung, die kurzfristig durchaus gravierendere Folgen als die Italienwahl haben könnte, stamme jedoch aus den USA. Denn die Rhetorik von US-Präsident Donald Trump deute ganz klar in Richtung eines Handelskriegs, den er für "einfach zu gewinnen" halte. Dass ihm die EU mit Gegenmaßnahmen und China mit Vergeltung drohe, scheine ihm wohl entgangenen zu sein. Statt des Währungskriegs, der im vergangenen Jahr immer wieder befürchtet worden sei, drohe also ein handfester Handelskrieg. Offensichtlich würden sich Devisenhändler in diesem Zusammenhang nicht auf die Seite des USD schlagen, der Gefahr laufe, erneut in den Sog des Euro-Aufwärtstrends zu geraten. (05.03.2018/ac/a/m)