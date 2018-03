Die Zustimmung der SPD-Mitglieder zu einer Neuauflage der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD verhindere eine noch längere Hängepartie um die Bildung einer neuen deutschen Regierung. Das sei zwar per se positiv. Jedoch seien die Erwartungen bzgl. konkreter Reformen oder richtungweisender politischer Entscheidungen zur Zukunftsausrichtung Deutschlands an Kanzlerin Merkel & Co. sehr gering. Vielleicht sei genau das die Chance der Groko für positive Überraschungen zu sorgen.



Die Parlamentswahlen in Italien hätten indes den erwarteten Sieg populistischer und/ oder rechts orientierter Parteien gebracht. Die Positionen der 5-Sterne-Bewegung sowie des Bündnisses um Lega Nord und Forza Italia seien jedoch teilweise so weit auseinander liegend, dass eine Koalition zwischen diesen Parteien kaum möglich erscheine. Damit sei absehbar, dass die Bildung einer neuen Regierung in Italien ebenfalls sehr lange dauern werde. Von einer deutlichen Anti-Euro (-pa) -Stimmung hätten sich nahezu alle zur Wahl stehenden Parteien bereits in den letzten Wochen distanziert. Damit würden sich die kurzfristigen negativen Auswirkungen der italienischen Politik in Grenzen halten.



Somit bleibe die Angst vor einem Handelskrieg, ausgelöst durch die angekündigten US-Zölle auf Stahl und Aluminium. EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker habe die Offensive Donald Trumps mit der Ankündigung retourniert, die Europäer könnten ihrerseits Zölle auf aus den USA importierte Waren wie Motorräder, Whiskey oder Jeans erheben. Die Reaktion des US-Präsidenten wiederum habe nicht lange auf sich warten lassen und es in sich gehabt: Wenn die EU weitere Zölle erhebe, würden die USA Auto-Importe mit massiven Abgaben belegen. Auch China habe angedeutet, dass man auf US-Handelsrestriktionen mit entsprechenden Maßnahmen reagieren werde. Damit sei die Stimmung an den Börsen endgültig vermiest gewesen.



Die Welt wäre extrem schlecht beraten, wenn sie sich tatsächlich in einen Handelskrieg hineinziehen ließe. Alle wären Verlierer, weshalb grundsätzlich davon auszugehen sei, dass Europäer und Asiaten gelassen auf die Drohungen aus den USA reagieren würden. Besonders betroffen wären sehr exportorientierte Nationen, wie Deutschland, China oder viele andere Schwellenländer. Sie sollten es daher nicht auf eine offene Eskalation mit den USA ankommen lassen.



Es bleibe zu hoffen, dass sich die Befürchtung eines globalen Handelskrieges lediglich als Schreckgespenst herausstelle, das die Börsen nur kurzfristig ordentlich durchgeschüttelt habe. Gut möglich sei aber, dass das Thema die Kursentwicklungen in den kommenden Wochen noch belasten werde. US-Präsident Trump scheine fest entschlossen, die Drohkulisse zwecks Durchsetzung US-amerikanischer Interessen aufrechtzuerhalten. Rationalen Argumenten seiner Berater werde er in diesem Zuge nur bedingt zugänglich sein. Obwohl die Aussichten für die globale konjunkturelle Entwicklung und damit auch die mittelfristige Aktienkursperspektive weiter positiv seien, sei vorerst eine vorsichtigere Positionierung sinnvoll. (07.03.2018/ac/a/m)





FrankfurtHamburg (www.aktiencheck.de) - Schon der Februar verlief für Aktienanleger wenig erfreulich, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.So habe der deutsche Standardaktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Verlauf des Monats 5,7 Prozent abgegeben. Die größten börsennotierten Unternehmen der Eurozone hätten gemessen am EURO STOXX 50 4,7 Prozent verloren und auch US-Aktien hätten sich mit einem Minus in Höhe 3,9 Prozent ( S&P 500 ) nicht dem negativen Trend entziehen können. Einzig deutsche Aktien aus der zweiten Reihe - zusammengefasst im MDAX - hätten mit knapp über 2 Prozent etwas weniger verloren.Und auch der März habe keinen Richtungswechsel gebracht. Der DAX sei sogar unter die viel beachtete Marke von 12.000 Punkten gefallen.