Wichtig sei auch anzumerken, dass die Konjunktur nach Meinung der Analysten bis auf weiteres robust genug erscheine, um die protektionistischen US-Maßnahmen (unter der Annahme, dass kein völliger Handelskrieg ausbricht) und den von der FED skizzierten Anstieg der Leitzinsen zu verkraften, zumal seitens der US-Regierung in der aktuellen Boomphase fiskalpolitisch sogar noch kräftig aufs Gas gestiegen werde.



Während sich US-Aktien bislang deutlich besser gehalten hätten, so würden die europäischen Aktienmärkte nunmehr sogar auf oder in der Nähe ihrer Jahrestiefststände handeln. Die Diskrepanz erkläre sich nach Ansicht der Analysten an den dynamischeren Gewinnaussichten für "Corporate America", der Zurückhaltung vor den anstehenden politischen Entscheidungen (IT-Wahl, Koalition DE), dem im Jahresvergleich um 15% (!) festeren Euro und nicht zuletzt an der "Aktienrückkauf"-Kultur in den USA. So könne vermutet werden, dass die Unternehmen zuletzt sehr stark auf der Käuferseite zu finden gewesen seien.



Im Hinblick auf das Frühjahr bleiben die Analysten der RBI für Aktien optimistisch gestimmt, auch wenn das "Zinsgespenst" und die Angst vor einem Handelskrieg kurzfristig weiter herumspuken könnten. In der von ihnen erwarteten Erholung würden die Analysten europäischen Titeln eine Aufholbewegung zutrauen. Die Gründe dafür: Ein "Ja" zur GroKo könnte mehr Zuversicht im Hinblick auf die politische Handlungsfähigkeit am alten Kontinent aufkommen lassen und bei EUR/USD dürfte in Punkto Jahresveränderung das Schlimmste überstanden sein. Zu guter Letzt würden sich die Bewertungen durch die jüngste Schwächephase wieder deutlich attraktiver gestalten. (02.03.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte begannen die Woche im Erholungsmodus, schalteten nach der "hawkishen" Rede des neuen FED-Präsident Powell vor dem Repräsentantenhaus und der Ankündigung von US-Strafzöllen auf Importe von Stahl und Aluminium und der damit verbundenen Angst vor einem Handelskrieg aber vollends in den Korrekturmodus zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Klar sei, dass sich die Inflationsraten in den kommenden Monaten nachhaltig nach oben bewegen würden und daher die US-Notenbank sukzessive die Zinsschraube andrehen werde. Daher würden die protektionistischen Maßnahmen zu einer Unzeit kommen, da sie den Preisauftrieb sogar noch beschleunigen würden. Die Zinsthematik werde folglich weiter belasten, da sich die Refinanzierungskosten der Unternehmen erhöhen würden, festverzinsliche Anlagealternativen aus Investorensicht attraktiver würden und über den Diskontierungssatz in Ertragswert-Bewertungsverfahren ein Bewertungsabbau bei Aktien gerechtfertigt erscheine. Letzteres decke sich durchaus mit der Sicht der Analysten, sei aber angesichts der starken Gewinnwachstumsraten von rund 20% in den USA kein Widerspruch zu einem insgesamt freundlichen Aktienjahr.