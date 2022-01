Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe gegenüber anderen europäischen Indices mit 1,7% besser performen können. So seien ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) um satte 6,0% nach oben geklettert, die Titel des Literplattenherstellers AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) hätten 3,5% hinzugewonnen.



Die Berichtssaison in den USA werde heute mit den Quartalszahlen von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und Charles Schwab (ISIN: US8085131055, WKN: 874171, Ticker-Symbol: SWG, NYSE-Symbol: SCHW) fortgesetzt, morgen würden mit Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) und Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) weitere US-Großbanken nebst Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG), UnitedHealth (ISIN: US91059D1000, WKN: A1W046, NYSE-Ticker-Symbol: UNH) und United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Ticker-Symbol: UAL) folgen. In Europa starte der Quartalszahlen-Reigen morgen mit ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) und nehme nächste Woche erst richtig an Fahrt auf.



Spekulationen auf eine weiterhin stabile Nachfrage trotz Ausbreitung der Corona-Variante Omikron hätten die Aufwärtsdynamik beim Ölpreis weiterhin aufrechtgehalten. Die Sorte Brent sei um 0,4% auf USD 86,50 Dollar je Barrel angezogen, die US-Rohölsorte WTI habe sich ebenfalls verteuert (+0,6%). Das Angebot der OPEC+-Staaten reiche laut Marktexperten aktuell nicht aus, um die starke weltweite Nachfrage zu befriedigen. Einige Exportstaaten hätten wegen maroder Förderanlagen Probleme, ihre Förderquoten zu erfüllen.



Gold habe sich am Montag zunächst behaupten können, wobei die Zuwächse durch die Erwartung einer geldpolitischen Straffung in den Vereinigten Staaten begrenzt worden seien. Der Goldpreis sei zunächst leicht angestiegen, zu Handelsende sei der Preis jedoch um rd. 0,1% auf USD 1.819 je Unze gefallen. Eine straffere Geldpolitik könnte sich negativ auf Gold auswirken und obwohl Gold als Inflationsschutz gelte, reagiere es sehr empfindlich auf steigende US-Zinsen, die die Opportunitätskosten für das Halten von Gold ohne Rendite erhöhen. Das "digitale Gold" habe gestern weiterhin etwas an Glanz verloren, seine beiden bekanntesten Vertreter Bitcoin und Ether hätten gestern rd. 3% bzw. rd. 4% an Wert verloren und hätte den gesamten Kryptomarkt nach unten gezogen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen durchaus gemischt zeigen. Während die chinesischen Märkte im Plus notieren würden, würden sich Japan und Indien im negativen Territorium zeigen. Die vorbörslichen Indikationen würden für Europa aktuell einen tendenziell schwächeren Handelsstart erwarten lassen. (18.01.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die US-Märkte gestern aufgrund des Martin Luther King Day geschlossen waren, fehlten an den internationalen Aktienmärkten etwas die Impulse, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Handel in Europa sei von geringem Volumen und geringer Volatilität geprägt gewesen. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe um 0,7% zulegen können, der Anstieg sei breit getragen gewesen, mit Ausnahme des Immobiliensektors (-0,3%) seien alle übrigen Sektoren im Plus gewesen. Sehr stark dabei gewesen seien Technologie (+1,0%), Versorger (+0,9%) und nichtzyklischer Konsum (+0,8%).Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte seien überwiegend mit Gewinnen in die neue Woche gestartet und hätten damit zu einer Erholung von den jüngsten Verlusten angesetzt. Für positive Impulse habe eine Leitzinssenkung in China als Konsequenz auf zunehmende wirtschaftliche Risiken durch die Omikron-Variante des Coronavirus gesorgt. Das BIP-Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt habe im letzten Jahr 8,1% betragen und sei damit leicht besser ausgefallen als Analysten im Durchschnitt erwartet hätten. Zum Jahresende hin habe das Tempo aber abgenommen (Q4: +4,0% vs. +4,9% in Q3 2021), was die Zinssenkung wohl induziert habe. Festland-China (+0,6%) und Japan (+0,5%) hätten in diesem Fahrtwind zulegen können. Gegen den positiven Markttrend sei hingegen der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in der Sonderverwaltungsregion Hongkong um fast 1,1% zurückgefallen.