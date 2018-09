Insgesamt hätten die weltweiten Aktienmärkte per Freitagmittag auf Basis des MSCI World-Index per Saldo 0,9 Prozent hinzugewonnen. Die Aktienmärkte der Schwellenländer würden zwar nach wie vor unter dem derzeit mangelnden Vertrauen der Investoren in die aufstrebenden Volkswirtschaften leiden, hätten jedoch auf Basis des MSCI Emerging Markets-Index 0,7 Prozent an Wert gewonnen.



Aus Sektorensicht seien Automobilwerte die Wochengewinner gewesen (Subindex auf Basis des STOXX Europe 600 +2,9 Prozent). Sie hätten vor allem von der Einigung zwischen den USA und Mexiko profitieren können und 2,2 Prozent zugelegt. Zwar würden die Kosten für die Autoproduktion in Mexiko steigen. Doch das erscheine der Börse immer noch besser zu sein als hohe Zölle auf in Mexiko produzierte Fahrzeuge für den US-Markt. Eine solche Entwicklung hätte die Konzerne sicherlich noch viel stärker getroffen.



In den vergangenen Monaten habe die Furcht vor möglichen hohen Einfuhrabgaben in den USA die gesamte Branche belastet. Hinzu seien zuletzt Sorgen über negative Auswirkungen der Einführung der neuen Abgasnorm in Europa sowie eine Gewinnwarnung des Zulieferers Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) gekommen. Schwach hätten sich Telekommunikationsunternehmen entwickelt, der Sektor habe 2,8 Prozent verloren.



In einer zweiten Schätzung sei das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts der USA des zweiten Quartals des Jahres von zuvor bereits sehr hohen +4,1 Prozent (höchster Wert seit dem dritten Quartal 2014) auf +4,2 Prozent (im Vergleich zum Vorquartal, annualisiert) nach oben revidiert worden. Zudem sei das Verbraucherstimmungsbarometer des Conference Boards im August auf den höchsten Wert seit fast 18 Jahren geklettert. Mit 133,4 Punkten (Wert im Juli: 127,9) habe das Konsumentenvertrauen so hoch wie zuletzt im Oktober 2000 gelegen.



Da verwundere es kaum, dass auch die Stimmung am US-Aktienmarkt derzeit entsprechend euphorisch ist und nach dem Technologieindex Nasdaq inzwischen auch der marktbreite S&P 500-Index klar auf ein neues Allzeithoch habe ausbrechen können. So sei der Nasdaq 100-Index alleine in den letzten zwölf Monaten um beeindruckende 30 Prozent gestiegen. Die guten wirtschaftlichen Aussichten in Kombination mit steigenden Unternehmensgewinnen und hoher Aktienrückkaufprogramme könnten den Bullenmarkt in den USA noch weiter befeuern. (Ausgabe vom 31.08.2018) (03.09.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten deutlich fester in die abgelaufene Handelswoche, so die Experten von Union Investment.Unterstützung sei zunächst von Konjunkturdaten in Deutschland gekommen. Dort habe sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft im August überraschend deutlich aufgehellt. Der Geschäftsklima-Index sei von 101,7 auf 103,8 Punkte gestiegen, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitgeteilt habe. Experten hätten nur mit einem Anstieg auf 101,9 Zähler gerechnet. Die große Triebfeder für den Anstieg der Kurse habe es allerdings von politischer Seite gegeben: Hier hätten sich die USA und Mexiko am Montag auf eine Reform des nordamerikanischen Freihandelsabkommens geeinigt.Sowohl US-Präsident Trump als auch Mexikos Präsident Nieto hätten Mitteilungen abgegeben, dass auch Kanada wieder mit in die Verhandlungen einbezogen werden solle. Für Mexiko sei ein Handelsabkommen von besonderer Bedeutung, da rund 80 Prozent der Exporte in die Vereinigten Staaten gehen würden. Nach der Meldung über die Einigung seien sowohl der marktbreite US-Index S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) als auch der Technologieindex Nasdaq (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) auf neue Rekordmarken gestiegen.