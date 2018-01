Unter der Annahme, dass sich die effektive Steuerquote der S&P 500-Unternehmen (2016 im Median bei 28,6%) bereits 2018 auf den nunmehr geltenden Steuersatz von 21% reduzieren würde - was optimistisch sei - so würde dies die Nettogewinne um rund 10% erhöhen. Dennoch sollten die aktuell auf aggregierter Basis im Konsens für 2018 für den S&P 500 unterstellten 12% deutliche Aufwärtsrevisionen erfahren und wohl im Bereich 15 bis 20% zu liegen kommen. Dies würde das aktuelle Kurs/Gewinn-Verhältnis von 20,8 auf 17,6 (Beispiel für GW 17,5%) absenken, was die Bewertungsbedenken vieler Investoren etwas abmildern dürfte. Das sei ein wesentlicher Grund (neben starker Konjunkturlage, etc.), warum die Analysten im ersten Halbjahr in Summe mit einer positiven Aktienmarktentwicklung rechnen würden.



Allerdings dürfte die Steuerreform in der kommenden Berichtssaison auch für einige kuriose Unternehmensnachrichten sorgen: Kurzfristig dürfte insbesondere der Finanzsektor mit hohen Abschreibungen aufwarten, weil aus der Krisenzeit noch üppige Steuergutschriften mitgeschleppt würden, die jetzt entsprechend wertberichtigt werden müssten. Als Einmaleffekt sollte der Markt davon allerdings nicht allzu beeindruckt sein. Und in Summe hätten die US-Unternehmen netto mehr latente Steuerverbindlichkeiten auf der Bilanz, weshalb die positiven Nachrichten in der Überzahl sein dürften.



Sollten DAX und EURO STOXX 50 in den nächsten Tagen aus ihrer Konsolidierungsspanne nach oben ausbrechen (letzterer bei ca. 3.620), so würden die Analysten der RBI ihre mfr. Empfehlung wieder von Neutral auf Kauf hochstufen; bis dahin besteht aber die Hoffnung, dass sich noch ein günstigerer Einstiegszeitpunkt für einen neuen Kauf findet. (Ausgabe vom 05.01.2018) (08.01.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die stärkeren Aktienindices (insbesondere USA, aber auch ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191)) haben nach ihrer Seitwärtsbewegung/Konsolidierung in der zweiten Dezemberhälfte mit Jahresbeginn wieder kräftig Gas gegeben und sind nach oben ausgebrochen (insbesondere der ATX mit +4% in den letzten drei Tagen!), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aber auch die zuletzt "schwächeren" Indices wie DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 , die bis Jahresende (und seit dem Wechsel der Analysten der RBI von Kauf auf Neutral am 8. Dezember) deutlich nachgegeben hätten (Hand in Hand mit einem stark aufwertenden Euro), hätten seit Jahresbeginn wieder nach oben gedreht. Kommende Woche starte in den USA die Berichtssaison mit einigen großen Finanztiteln (Blackrock, J.P. Morgan, Wells Fargo). Die vom Konsens erwarteten 11,9% p.a. Gewinnwachstum für die S&P 500-Unternehmen (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sollten komfortabel übertroffen werden, und auch die Gewinnwachstumserwartung für das Gesamtjahr (derzeit 12%) dürfte vor dem Hintergrund der Unternehmenssteuersenkung noch deutlich nach oben klettern.