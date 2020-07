Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil International Consolidated Airlines Group S.A.:



International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker-Symbol: INR, Nasdaq Other OTC-Symbol: BABWF) ist eine der weltweit größten Fluggesellschaften und die Dachgesellschaft von Aer Lingus, British Airways, Iberia und Vueling. Das Unternehmen entstand im Januar 2011 durch die Fusion von British Airways plc und IBERIA L.A.E. S.A. Die Kernkompetenz des Konzerns ist die Durchführung von nationalen und internationalen Passagierflügen, Fracht- und Postlinienverkehr. British Airways und IBERIA sind Gründungsmitglied der Luftfahrtallianz Oneworld, einer globalen Allianz von Fluggesellschaften. Der registrierte Firmensitz der International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) ist in Madrid, Spanien und der Hauptsitz in London, UK. (31.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - International Airlines Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker-Symbol: INR, Nasdaq Other OTC-Symbol: BABWF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie setze den Fluggesellschaften extrem zu - Liquiditätssorgen. Das sei bekannt. Ebenso, dass die Regierungen der betroffenen Länder den Airlines mit Milliarden-Summen unter die Flügel greifen würden. Doch die International Consolidated Airlines Group, kurz IAG, brauche offenbar mehr. Die British-Airways-Mutter wolle (müsse?) sich wegen des Geschäftseinbruchs in der Corona-Krise nun eine Milliardensumme von Anlegern besorgen.Geplant sei eine Kapitalerhöhung um bis zu 2,75 Milliarden Euro, habe der Mutterkonzern der Fluggesellschaften British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level bei der Vorlage von Quartalszahlen in London mitgeteilt.Die mit einem Anteil von 25,1 Prozent größte IAG-Aktionärin, die arabische Fluggesellschaft Qatar Airways, habe bereits zugesagt, gemäß ihrem Anteil frisches Geld zuzuschießen. Allerdings müssten die Aktionäre dem Vorhaben bei einer Hauptversammlung am 8. September erst noch zustimmen.Mit dem Geld wolle der Konzern seine Bilanz stärken, um den Einbruch des Flugverkehrs infolge der Corona-Krise zu überleben. Die Folgen der Pandemie hätten IAG wie Fluggesellschaften rund um den Globus schwer getroffen. Airlines fehle es vorn und hinten an Geld. IAG wolle deshalb tausende Jobs streichen.Heute habe IAG bekannt gegeben, allein im zweiten Quartal einen Verlust vor Steuern von 2,32 Milliarden Euro erlitten zu haben. Im Vorjahreszeitraum sei noch ein Gewinn von 921 Millionen Euro eingeflogen worden. Der Gesamtumsatz sei von 6,73 Milliarden Euro im Vorjahr um fast 90 Prozent auf 703 Millionen Euro zurückgegangen.Vergangene Woche habe der Konzern bereits eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem Kreditkartenanbieter American Express bekannt gegeben, durch die IAG insgesamt 750 Millionen Britischen Pfund (etwa 828,5 Millionen Euro) zufließen sollten.Und Anfang Mai habe sich IAG von der britischen Regierung unterstützte Kredite in Höhe von 300 Millionen Pfund besorgt, um die Liquidität zu erhöhen. Das Geld stamme ausdrücklich aus der Coronavirus Corporate Financing Facility (CCFF) des Landes, die für größere Unternehmen konzipiert worden sei, um "die Störung des Cashflows durch den Kauf kurzfristiger Schulden durch Coronavirus zu überbrücken". Zuvor hätten bereits die Tochter-Airlines Iberia und Vueling staatlich unterstützte Kredite in Höhe von gut eine Milliarde Euro bekommen.Das Marktumfeld für alle Airlines sei schon in den vergangenen Wochen schwierig gewesen. Durch die nun in vielen europäischen Ländern wieder angestiegenen Infektionszahlen dürfte eine nachhaltige Erholung der Geschäfte noch länger dauern."Der Aktionär" rät weiterhin von einem Engagement bei Lufthansa, IAG & Co ab, so Martin Mrowka. (Analyse vom 31.07.2020)