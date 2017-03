Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.





New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse der Analystin Betsy Van Hees von Loop Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Betsy Van Hees, Aktienanalystin vom Investmenthaus Loop Capital, die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) weiterhin zu kaufen.Die Kursschwächen bei den Aktien von Intel Corp. nach dem Kauf von Mobileye sollten von Investoren als Einstiegsgelegenheit betrachtet werden, so die Analysten von Loop Capital.Die Transaktion wird von Analysten Betsy Van Hees als klar positiv bezeichnet. Intel sei damit einen entscheidenden Schritt bei der Transition zu mehr als einem reinen PC-Unternehmen vorangekommen. Intel befinde sich nun in einem gut vorhersehbaren Markt mit langfristigen Wachstumsperspektiven in einer führenden Rolle.In ihrer Intel-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Loop Capital das Votum "buy" sowie das Kursziel von 42,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Intel-Aktie:32,76 EUR -1,07% (15.03.2017, 15:56)Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:32,75 EUR -1,17% (15.03.2017, 16:02)