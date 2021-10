Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (22.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Halbleitern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Während der Chip-Hersteller im abgelaufenen Quartal noch von steigenden Halbleiterpreisen habe profitieren können, sehe die Umsatzentwicklung weniger beeindruckend aus. Intel habe im dritten Jahresviertel seinen Umsatz um 5% auf 18,1 Mrd. USD gesteigert und den Gewinn je Aktie um 59% auf 1,71 USD erhöht. Damit habe der Chip-Konzern die Erwartungen der Analysten beim Umsatz nicht erfüllen und sei auch unter der Firmenprognose geblieben. Immerhin habe der Gewinn je Aktie die Erwartungen klar übertreffen können und habe über den Schätzungen gelegen.Das Segment rund um PCs und Notebooks, die "Client Computing Group", habe mit 9,7 Mrd. USD etwas mehr als erwartet erlöst. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz aber um 2% geschrumpft. Ein starker Schlag für Intel und ein Gewinn für AMD, denn der Konkurrent wachse trotz Chipmangel und könne sich in einer kritischen Zeit weitere Marktanteile sichern. Als Grund habe Intel niedrigere Verkaufszahlen bei Laptops aufgrund fehlender Chips genannt.Die Prognose des Managements an den Jahresgewinn sei entsprechend angehoben worden, die Umsatzaussichten seien unangetastet geblieben. Im laufenden Quartal sollten die Erlöse allerdings mit 18,3 Mrd. USD über den Schätzungen der Analysten liegen.In einer ersten Reaktion auf die Zahlen gebe die Intel-Aktie deutlich nach. Damit seien charttechnisch die 100- als und die 50-Tage-Linie gerissen worden. Die Aktie notiere nun nur noch minimal über ihrem Mehrmonatstief von 51,42 USD aus dem August.Unzureichende operative Performance - Anleger sollten der Intel-Aktie unverändert fernbleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link