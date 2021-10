XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

46,175 EUR -0,39% (05.10.2021, 10:26)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

53,47 USD -0,72% (04.10.2021, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (05.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Intel-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Ohne Zweifel gibt es in der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) einige Herausforderungen, die gemeistert werden wollen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Schließlich stecke die Aktie schon seit Juli in einer Konsolidierung und pendele dabei um ca. 53,50 USD seitwärts. Dieser Konsolidierung sei leider eine Abwärtsbewegung vorausgegangen und der übergeordnete Trend sei schon seit Mitte April und dem damaligen Hoch bei 68,49 USD abwärts gerichtet. Die aktuellen Stabilisierungsbemühungen in der Intel-Aktie seien jedoch nicht zu übersehen, inklusive der gestrigen Stärke gegenüber dem NASDAQ.AusblickWährend der gesamte Technologiesektor gestern teilweise deutlich nachgegeben habe, habe sich die Intel-Aktie verhältnismäßig gut schlagen können. Dies passe zu den aktuellen Bemühungen, einen Boden auszubilden. Sollten die entscheidenden Widerstände überwunden werden können, seien zunächst Gewinne in Richtung 58 USD möglich. Dafür sollten die Kurse auch im Falle kurzfristig nachgebender Notierungen oberhalb von 52,30 USD bleiben. Ein Tagesschlusskurs darunter könnte zu einer bärischen Auflösung der aktuellen Konsolidierung und damit zu einem neuen Tief in der Aktie führen. Die Bullen müssten dann im Rahmen einer Bodenbildung von vorn beginnen. (Analyse vom 05.10.2021)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:46,285 EUR +0,53% (05.10.2021, 10:29)