Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät langfristigen Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Auf dem Weg zum autonomen Fahren sei eine Marktkonsolidierung unausweichlich. Zumindest sehe das Amnon Shashua, Chef von Intels Tochterunternehmen Mobileye, so. Deswegen integriere Intel seinen neusten Zukauf in den israelischen Entwickler von Fahrassistenz-Systemen. Die Aktie gewinne im frühen US-Handel knapp zwei Prozent.Intel habe Anfang Mai die Mobilitäts-App "Moovit" für 900 Millionen Dollar übernommen. Der israelische Service liefere Echtzeitinfos zum öffentlichen Nahverkehr in 3.100 Städten weltweit und werde bisher von 800 Millionen Menschen genutzt. Nun wolle der Chiphersteller die Technik in die Fahrassistenz-Systeme von Mobileye - die auch bei BMW und Audi zum Einsatz kämen - integrieren.Solche Integrationen seien zwingend nötig. Es führe zu nichts, wenn sich einzelne Unternehmen auf beispielsweise Sicherheitstechnik, Sensoren oder Navigation spezialisierten, habe Shashua in einer Onlinekonferenz für israelische Mobilitäts-Start-ups gesagt.Mobileye solle durch die Integration von Moovit zu einem vollständigen Mobilitätsanbieter werden. So sollten bis 2022 die ersten Robotertaxis auf den Straßen von Israel, Südkorea, Frankreich und China fahren - Testläufe würden noch dieses Jahr starten. Spätestens 2025 sollten laut Shashua Robotertaxis dann markttauglich sein.Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Intel-Aktie ein Kauf, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link