Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Herstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die Ankündigung, Mobileye an die Börse zu bringen, habe der Intel-Aktie am Dienstag kräftigen Schub gegeben. Doch nicht nur die Anleger scheinen begeistert von den Aussichten der Selbstfahrer-Tochter, sondern auch Intel-CEO Pat Gelsinger - wie Aussagen gegenüber "CNBC" zeigen, so Benedikt Kaufmann.Gelsinger habe geschwärmt, dass Mobileye ein einzigartiges Asset und Tesla die einzige Firma sei, die mit den Fähigkeiten der Selbstfahrer-Tochter annähernd mithalten könne. "Jedes Auto wird in Zukunft ein elektrisches und selbstfahrendes Fahrzeug sein und das wird das Asset, das Autonomes Fahren großflächig ermöglichen wird", habe der Intel-CEO im Interview gesagt.Gelsinger habe zudem darauf hingewiesen, dass Mobileye aktuell eine Milliarde Dollar im Jahr umsetze, sehr profitabel sei und man in Zukunft mit Wachstumsraten um die 40 Prozent rechne. In Q3 habe das israelische Unternehmen einen Umsatzanstieg von 39 Prozent auf 326 Millionen Dollar erzielt.Verglichen mit dem Wachstum von Tesla im vergangenen Quartal in Höhe von 57 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar habe Mobileye jedoch noch einen langen Weg vor sich. Zudem dürfte es dauern, bis das vollautonome Auto vermehrt auf den Straßen unterwegs sei.Das geplante Mobileye-IPO sei hochspannend und DER AKTIONÄR werde seine Leserinnen und Leser diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Was die Intel-Aktie angehe, dürfte der Mobileye-Lichtblick jedoch nicht ausreichen, um das Sentiment nachhaltig zu verbessern. Hier müssen erste Erfolge der von Gelsinger gesetzten Foundry-Strategie her, so Benedikt Kaufmann. Es heiße damit unverändert: Abwarten! (Analyse vom 08.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link