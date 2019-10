Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (25.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Berichtssaison in den USA laufe auf Hochtouren. Am Donnerstagabend hätten mit Amazon und Intel zwei weitere wichtige Unternehmen die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Doch unterschiedlicher hätten die Ergebnisse nicht ausfallen können. Während Intel die Erwartungen klar übertroffen habe, habe Amazon für lange Gesichter gesorgt. Dementsprechend hätten auch die Aktien nachbörslich reagiert. Intel habe kräftig angezogen, während Amazon massiv eingebrochen sei.Intel habe nach einem starken dritten Quartal seine Prognose für das gesamte Jahr angehoben. Der Chipkonzern rechne nun mit Erlösen von 71 Milliarden Dollar - das seien 1,5 Milliarden Dollar mehr als bisher erwartet. Die Aktie sei im nachbörslichen Handel am Donnerstag zeitweise um mehr als sechs Prozent hoch gesprungen.Intel habe im vergangenen Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz sei auf dem Vorjahreswert von 19,2 Milliarden Dollar geblieben, während Analysten mit rund einer Milliarde weniger gerechnet hätten. Der Gewinn sei um sechs Prozent auf sechs Milliarden Dollar zurückgegangen. Der Konzern habe zugleich sein Aktienrückkaufprogramm um 20 Milliarden Dollar aufgestockt.Amazon habe im dritten Quartal trotz boomender Einkäufe im Internet und florierender Cloud-Dienste erheblich weniger verdient. Hohe Ausgaben hätten den Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um knapp 28 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar (1,9 Mrd Euro) sinken lassen, wie der weltgrößte Online-Händler am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle mitgeteilt habe. Damit sei das Ergebnis deutlich unter den Erwartungen der Wall Street geblieben, die Aktie sei nachbörslich in einer ersten Reaktion um über acht Prozent gefallen.Anleger sollten bei Intel weiter mit einem Stopp bei 37,00 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Bei den Amazon-Anlegern gelte es jetzt erst einmal den Schock zu verdauen. Positiv sei aber, dass das Wachstum bei Amazon weiter gehe. Anleger sollten hier weiter mit einem Stopp bei 1.400,00 Euro dabeibleiben. (Analyse vom 25.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link