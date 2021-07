Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Halbleitern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die positive Kursentwicklung der Intel-Aktie im Frühjahr habe gezeigt, dass die Anleger in der neuen Foundry-Strategie durchaus Potenzial sehen würden. Schwache Quartalszahlen hätten der Aktie jedoch zugesetzt - da könnten selbst zwei namhafte Kunden nicht helfen.Intel habe Montagnacht mit Amazons Cloud-Sparte AWS und dem Chipkonzern QUALCOMM zwei erste namhafte Kunden für seine Dienste als Auftragsfertiger präsentiert. Dabei wolle AWS bei Server-Prozessoren aus eigener Entwicklung auf Intels Fertigungskapazitäten setzen. QUALCOMM wolle dabei auf die erste neue Transistor-Architektur von Intel seit mehr als einem Jahrzehnt zurückgreifen, die 2024 einsatzbereit sein solle.Zudem habe der Chip-Gigant seine Technologie mit der Bezeichnung Intel 20A vorgestellt. Sie habe zwei Besonderheiten: Zum einen sei der Halbleiter rundum mit der Schaltschicht ummantelt, was die Transistoren im Chip reaktionsschneller und effizienter machen solle. Zum anderem sei es Intel nach eigenen Angaben zum ersten Mal gelungen, die Transistoren von der Rückseite mit Strom zu versorgen. Das senke die Komplexität beim Verlegen der Leitungen zwischen den Transistoren, die sich bisher den Platz mit der Stromzufuhr teilen müssten.Mit den Innovationen wolle Intel zum Jahr 2025 wieder führend in der Chipfertigung werden. Aktuell würden nach diversen Rückschlägen bei Intels 7nm-Prozess die Auftragsfertiger TSMC und Samsung als technologische Vorreiter gelten.Anleger würden den positiven Blick des Managements auf die Zukunft jedoch noch nicht teilen und die Aktie im nachbörslichen Handel erneut fallen lassen. Denn aktuell sei die Konkurrenz führend und AMD mache Intel immer mehr Marktanteile streitig. Zudem sitze den Aktionären noch immer die verhaltene Prognose in den Knochen.Anleger warten ab, bis Intel nicht nur gute Pläne, sondern auch tatsächliche Erfolge aufweisen kann, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2021)Mit Material von dpaAFX