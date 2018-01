Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (04.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Gewinne bei der Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) laufen zu lassen.Der Chip-Sektor boome im neuen Jahr. Der einzige Verlierer im Philadelphia Semiconductor Index sei Intel gewesen. Die Intel-Aktie habe seit Wochenbeginn knapp 2% nachgegeben, nachdem in Medienberichten über Sicherheitslücken informiert worden sei. In der gestrigen Meldung gebe Intel zwar zu, dass die Sicherheitslücken genutzt werden könnten, um sensible Daten zu sammeln. Die Möglichkeit, Daten zu verändern oder zu löschen, solle der Exploit aber nicht bieten. Darüber hinaus weise Intel die Berichte zurück, dass nur Intel-Produkte einen Fehler aufweisen würden.Die Intel-Aktie habe nach der Stellungnahme auf 45,26 USD zugelegt. In den kommenden Tagen dürften sich die Kurse wieder normalisieren. Als mittelfristiger Belastungsfaktor könnte sich allerdings der 27-prozentige Anstieg im zurückliegenden Jahr sowie die Entfernung zur aktuell bei 38,27 USD liegenden 200-Tage-Linie erweisen - eine erneute Konsolidierungsbewegung zurück auf den Unterstützungsbereich bei 43,00 Dollar sei nicht auszuschließen. Auf langfristige Sicht berge die Entwicklung vom PC-und Server-Giganten zu einem Rundum-Anbieter mit Ausrichtung auf die Zukunftsmärkte "Internet der Dinge" und "Automotive" weiteres Kurspotenzial.Wer bereits eine Position in der Intel-Aktie hält, sollte die Gewinne laufen lassen, aber ein Nachkauf oder Neueinstieg ist zu diesen Kursen nicht zu empfehlen, so Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2018)